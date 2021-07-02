民眾宅在家防疫，許多人上網追劇卻可能面臨個資遭竊。資安業者趨勢科技今天公布統計，全國進入三級防疫警戒後，趨勢科技從5月16日至6月29日偵測到的盜版影音網站連結較三級警戒前激增21倍。

根據趨勢科技統計，今年上半年為台灣攔截1470萬筆惡意網址，光是今年5月就攔截422萬筆、年增率超過40%。

疫情期間民眾減少外出，居家休閒娛樂需求大增，各種假冒Netflix等串流影音平台的釣魚詐騙手法紛紛出籠。

趨勢科技指出，不肖份子會偽裝成Netflix官方通知，透過簡訊或電子郵件發送訊息，宣稱Netflix綁定帳號的付款方式已變更或失效，例如「您的訂閱將結束，請更新付款方式」或是「付費方式有問題，已先暫時保留您的帳號」等訊息，企圖誘導使用者進入釣魚網站，藉機盜取使用者輸入的帳號及信用卡等重要個資。

除了Netflix釣魚詐騙的網路陷阱之外，趨勢科技提醒民眾，使用盜版影音網站也可能潛藏資安風險，一旦不慎點擊惡意連結，可能在未經使用者同意或未知狀況下，不知不覺下載惡意程式，面臨裝置中毒問題或重要個資遭竊的風險。

為避免民眾受騙上當，趨勢科技提出3項建議。第一，追劇時避免使用盜版影音網站，切勿隨意點選可疑與來路不明的連結，慎防裝置中毒與個資外洩的資安風險。

第二，收到宣稱來自影音平台官方通知訊息時，不要輕易使用對方提供的登入驗證連結，建議從官方網站登入查證，防止駭客以釣魚網站盜用帳號與密碼。

第三，民眾可以在Chrome和Edge等瀏覽器啟用防毒相關的工具列功能，會為使用者自動偵測惡意連結，並提供瀏覽網站的安全風險警告。（編輯：張均懋）1100702