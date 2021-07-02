台股今開高震盪後壓回，指數最低達17676點，在5日線附近進行攻防，鋼鐵、塑化股等傳產股撐盤，終場台股收跌3.79點、報在17710.15點、成交量為6070.80億元；本周台股周線連7紅、指數漲207點。

電子股資金比重持續不高，早盤資金比重竟一度不及2成，權值股無力，台積電(2330)收跌0.84%，大立光(3008)收在平盤位置，鴻海(2317)收跌0.45%，聯發科(2454)下周一股東會即將登場、下周二除息，今股價收漲0.21%，今電子股呈現盤面的零星補漲行情，族群集中在半導體、二極體以及IC設計等，創意(3443)、尼克森(3317)、台半(5425)、德微(3675)、富鼎(8261)、晶相光(3530)全數漲停作收。

航運股呈現衝高後的壓回，貨櫃三雄今三雄震盪拉回，長榮(2603)解禁恢復正常交易，今股價收跌3%，陽明(2609)、萬海(2615)也均收跌逾2.5%，萬海、長榮守住5日線，另外，散裝指數下跌，新興(2605)、裕民(2606)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)等均收跌。貨櫃航運族群整體類股多頭格局未變，下半年展望樂觀，高運價現況可望延續至第四季。

原油價格持續向上墊高，也支撐石化原物料報價，塑化股今一飛衝天，台塑四寶今以與原油連動最為直接的台塑化(6505)收漲3.7%，台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303)也均上漲約1%~1.5%，扮演台股指數貢獻功臣之一。

基礎建設話題持續延燒，新光鋼(2031)、千興(2025)攻上漲停作收，志聯(2024)大漲6.6%、威致(2028)、海光(2038)也分別收漲4.5%、2.5%。

分析師表示，時序步入7月，最近5年美股指數7月必漲，可望帶動全球股市信心。加上台灣疫情明顯降溫，7月12日解封有望，且股東會及法說會登場，行情可期；以及進入產業備貨旺季，且目前技術面呈現多頭排列，加上S&P指數續創新高，預期台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主。

下周重要事件包括聯發科(2454)下周一股東會、下周二除息，將發出588億元現金股利，被動元件龍頭國巨(2327)也將有股東會登場，大立光(3008)下周四也將舉辦線上法說會，除了公布第二季財報，也將提出第三季營運展望。