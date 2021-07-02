環南市場爆發41人群聚，經統計確診者的Ct值分佈，發現當中有12人Ct值已達30以上，另有16人介於15-20之間。指揮中心不排除近期會繼續檢出新個案，呼籲工作人員、外包人員、攤商等先勿移動。對於7月12日以後，幼兒園、安親班有無機會恢復，指揮官陳時中表示，還是要集中精神，等市場群聚告一段落，否則大家一定不會安心，開了也沒人敢行動。

陳時中說，昨日北市大型篩檢發現很多個案，有40例新個案，加1例舊案，新個案不包含在今日公布個案中。目前採檢還在持續進行中，不排除繼續檢出新個案，提醒環南市場相關工作、外包人員、攤商等暫勿移動，配合匡列、採檢等安排。

由於市場是計畫性篩檢，陳時中表示，確診的41人大部分都是無症狀感染者。醫療應變組副組長羅一鈞說，還不能給明確數字，要等疫調結果。指揮中心有針對Ct值分佈做表格，30以上的，41人中有12人，其他的都是30以下，其中15-20之間有16人，傳染力偏高的比例不是很低。

針對市場的感染源，陳時中表示，還需要更多證據才能判定，目前已經指定醫療應變組副組長王必勝前往現場，相關的疫調人員、防疫醫師也會一起工作。對於環南市場需停業3天，農委會已對外報告，相關的物資會有適當的安排，民生物資的供應仍然沒有問題。

對於台北市長柯文哲採取第1圈快篩、第2圈疫苗、第3圈擴大篩檢的做法，陳時中表示，沒有絕對的對和錯，快是一件很重要的事情，這也是為什麼要成立「聯合前進指揮所」。先快篩後PCR的作法，除非是在社區篩檢，否則我們比較主張，面對目的性的篩檢，直接以大規模的PCR採檢篩檢完。他也呼籲民眾配合採檢，才能達到好的篩檢率，把可能的病人找出來。

「聯合前進指揮所」成立後，外界好奇是誰聽誰指揮？陳時中表示，指揮中心成立期間，一切以中央指示為主，但是指揮所以合作為主，若有歧異可以到指揮中心決議。

陳時中表示，整體而言，要把採檢做確實，昨日亞東醫院、北榮都完成2600人以上的PCR採檢。採檢速度快，能趕快把感染者找出，做好疫調、隔離，試著把疫情控制到最小。病毒不分身分別，都要找出來，甚至顧客也要去找，面對問題才是重要的事。

對於7月12日以後，幼兒園、安親班有無機會恢復？陳時中表示，我們都在長期做準備，在一般的時候做好管理，包括人員的健康監測、有確診案例時的自主行動，都是要來做的。至於何時要開，要看看疫情的情況，今日爆出市場的群聚事件，還是要集中精神，把事情告一段落，否則大家一定不會安心，開了也沒有人敢行動，會研判疫情的情勢做出決策。

至於何時才會公布餐飲指引，供未來解封做準備，陳時中表示，要等到大家心情穩定的時候，才做餐飲指引的公布，我們也準備的差不多了，不過現在時機不對，要先面對疫情。現在開始要把腳步加快，把疫情匡住。