官方遊戲影片

全球知名遊戲發行商 Devolver Digital 與曾推出經典作品 Awesomenauts 的獨立遊戲開發團隊 Ronimo Games 攜手合作，宣布將於台灣時間 7 月 28 日在 Steam 上推出多人地牢探險遊戲《迷霧征程（Blightbound）》的搶先體驗，並同步在 PlayStation 4 和 Xbox One 平台上亮相，為玩家們推開一扇幽暗又充滿獨特風格的恐怖地牢大門。

它瀰漫在整片大陸上，既神秘又具腐蝕性。

《迷霧征程》是一款可供線上跨平台連線、並可本機多人連線的地牢探險遊戲，三名玩家所扮演的英雄將從山頂的庇護所出發，面對令人憎惡的迷霧 —— 它瀰漫在整片大陸上，既神秘又具腐蝕性。

小隊成員們必須齊心協力才有機會戰勝身形碩大的敵人，破解巧妙的謎題。

玩家們可在別緻的地牢內探索、對抗無窮盡般湧來的神秘怪物、搜刮珍貴的戰利品，並復活過往逝去的英雄來擴大可操縱的勇士池。每個玩家都有自己在隊伍中的定位——也許是戰士、刺客，或是法師，小隊成員們必須齊心協力才有機會戰勝身形碩大的敵人，破解巧妙的謎題。

遊戲特色

•《迷霧征程》是一個內容不斷擴充的遊戲，將不斷為玩家更新可探索的新地牢、可復活並使用的新英雄，還有新的戰利品。只需一次購買，即可暢玩所有更新。

•超過 20 個各具特色的英雄供玩家蒐集，每位英雄都有獨特的主動技能、被動特性，還有完整的語音劇情等待發掘。

•數以百計的特殊道具，除了可以用來收藏，還能夠透過製作來強化每個英雄、甚至改變攻擊與技能特效。

•建築屬於你的山頂庇護所，招募新的工匠來製造新的物品、完成懸賞任務，還能在此訓練你的英雄。

•橫越三片大陸，每一塊大陸都會有幾座地牢靜候大駕，包含恐怖詭異的死墓之穴（Gravemark），鬼魅重重的暗影堡壘（Underhold），還有令人舉步維艱的鮮血之脊（Blood Ridge）。

•定位不同的經典角色鼓勵玩家進行團隊合作，齊心協力就能夠讓強而有力的最終技能被激發出來：有無懼衝鋒陷陣的戰士、擅長打亂節奏的刺客和精通救死扶傷的法師等。

•多樣手工繪製的角色、即時的 3D 模型及光影效果呈現。

你能夠發現並完成所有挑戰，永遠的破解這片迷霧之謎嗎？想要親自踏上冒險之旅，挖掘幽暗秘密的玩家們，《迷霧征程》現已在 Steam 上架，為搶先體驗做好準備還可享 75 折優惠，以新台幣 238 元購入遊戲。