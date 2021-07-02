黃偉哲透過「致家長的一封信」及暑期安全宣傳圖卡，呼籲學校及家長共同關心孩子暑期生活。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

這學期受到新冠肺炎疫情劇烈影響，教育部宣布從5月19日停課至暑假，各校停課長達1個半月， 隨著學期即將結束，但很多家長都認為早就提早放暑假了，台南市教育局今天發出「市長致家長的1封信」及暑期安全宣傳圖卡，鑒於疫情趨緩，民眾可能往外跑，示警南市溺水死亡意外水域分布圖，籲學校及家長共同關心孩子暑期生活。

黃偉哲指出，深感此次疫情對學校及學生、家長的學習型態及生活適應產生很大衝擊，特別發出「致家長的一封信」，提醒疫情期間盡量減少外出、群聚，如果安排戶外活動時，一定要落實個人自主健康管理，且避免到危險場域。

台南市溺水死亡意外水域分布統計2018年至今的數據，安平區22起、安南區6起占多數，安平又以月牙灣、漁光島、觀夕平台、秋茂園外海，安南區則有鹽水溪出海口、四草大橋海灘等處，提醒學生務必注意暑假戲水安全。

教育局指出，受疫情影響，停課期間，台南市首創全國推出公播版「線上直播教學」，從5月20日開播至今，總共開設117堂課，投入約210名教師，吸引許多縣市向臺南市分享教學資源，創下880萬人次以上點閱率，也讓台南直播國家隊成為防疫亮點。

教育局長鄭新輝表示，停課期間，教育局除了線上直播教學課程外，也推出多項創新因應方案，包括建立「我的餐盤-你今天5健康了嗎？」營養教育網、健康促進教育網、幼教學習資源網，同時升級自造教育及科技中心為「雲端直播科技中心」、南瀛天文館提供「天文博課來」課程等，都是非常好的暑期線上學習資源。

教育局強調，雖然學生停課未到校，但已責請學校利用學校官網、班群網路等多元方式進行暑期安全宣導，確實將市長的一封信轉給每位家長，一起叮嚀留意戲水安全、交通安全、網路自我保護及身體健康管理，希望每位學生謹記「安心fun暑假，安全不能忘！」。

此外，學生暑期心理關懷，學生輔導諮商中心也規畫個案關懷方案，並由家庭教育中心提供親子服務諮詢專線，透過電話聯繫及會議軟體等管道持續追蹤學生的生活適應情況，適時給予溫暖支持。