新北市今天新增15例，創下三級警戒以來最低，更是首度低於台北市，然而北市環南市場再傳41人PCR陽性確診，其中有13人是新北市人。新北市長侯友宜表示，新北市會跟台北市共同面對，也呼籲所有有到過北農、環南市場民眾趕快來篩檢，政府要給他們好一點的照顧，好好照顧這些在基層努力打拚賣菜賣肉的兄弟姊妹。

直播》新北15例創新低，家禽市場642人PCR全陰最新說明。

侯友宜說，雙北市共同生活圈，雙北很多人在環南、北農工作，都是最基層、最認真辛苦的人，生活每天要打拚，這是我們最深愛的市民。

侯友宜說，不管台北市還是新北市，今天再度面臨染疫挑戰，新北要跟台北市並肩作戰，共同承擔、共同面對，呼籲有去環南市場或接到簡訊，可以到新北39處篩檢站篩檢。

侯友宜說，上一波北農、環南事件，新北總計有144人確診，不管怎樣，大家都是一家人，共同面對承擔，大家一起打拚。

而新北市政府此次第4波疫苗施打預約，對象為72歲以上長者及62歲以上原住民，總計施打疫苗數量為10萬8千劑，目前新北預約疫苗量共8萬3000多劑，仍剩餘2萬4000多劑，會將剩餘疫苗留到下一波來做施打。