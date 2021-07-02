搶攻甜點宅商機，深度旅遊電商平台KKday日前與全台第一個甜點電商平台「甜點控」合作推出「思康．司康禮盒」，開賣不到兩週已熱銷超過五百組，今(2)日KKday更獨家加碼開賣「人氣好神捲組」，集結台北、板橋、新竹6大超夯肉桂捲名店，一共6種口味，僅在KKday平台獨家銷售，單價990元、限量300組，全台免運費且低溫冷凍宅配到府。

KKday行銷暨商務總監李沁朗表示，「思康．司康禮盒」除了創下亮眼的銷售成績之外，其產品頁面的造訪流量更佔據近日KKday排行榜前三名，持續看好宅家族群對於甜點商品的渴求，KKday趁勝追擊與甜點控再推出「台灣肉桂捲人氣好神捲組」，主打一次集合北台灣人氣肉桂捲名店，號召甜點迷迎接邪惡肉桂捲的甜蜜來襲，一起宅家放飛自我，愜意輕鬆胖。

「台灣肉桂捲人氣好神捲組」一次搜羅6大超夯店家，社群粉絲總數超過10萬人次，其中有4家來自台北市， 包括「小涼院」採法國依思妮發酵奶油製作推出的「蘋果香酥肉桂捲」；擁有台北最好吃肉桂捲美稱的「Fly cafe」主打「蒼蠅哥肉桂捲」；「Gelovery Gift」選用中藥行等級濃郁桂芯、搭配台灣自製炒黑糖所推出的濕潤版「Gaban肉桂捲」；中山區人氣排隊老宅咖啡廳「貝克宅」則推出「馬戲團肉桂捲」。

至於板橋巷弄人氣名店「Ponpie 澎派」主打由自家培養老麵種精心製作而成的「焦糖肉桂捲」，新竹名店「蕎希甜點」則以美式楓糖打造、帶有奶油焦化甜味的「黏黏肉桂捲」為代表，一次匯集全台6大人氣肉桂捲名店，各自嚴選來自法國、日本與台灣的優質麵粉或奶油作為食材用料，製作過程也各具巧思，肉桂捲愛好者千萬別錯過，請暫時放下貪嘴罪惡感，用肉桂香塞滿冰箱，待在家裡輕鬆胖，雖然身材誠可貴，但是甜點價更高。