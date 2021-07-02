和勤(1586)雙引擎啟動，6月合併營收2.42億元，為歷年同期次高，月增16.28％，年增54.79％；今年上半年合併營收12.82億元，年增30.95％；其中，第2季營收6.55億元，不僅較去年同期成長17.02％，並創下單季歷史次高，淡季不淡，隨著下半年傳統旺季來臨，預期營收將持續走高。

和勤6月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.61億元，佔比66.43％；硬碟機構件（VCM Plate）0.61億元，佔比25.42％。汽車零件部分，美系電動車大廠零件出貨增量以及重卡變速箱零件開始量產，營收較上月跳升；硬碟（HDD）零件持續受惠轉單效益，雖然有美元貶值的匯率因素干擾，但公司反應成本調漲價格，營收表現不受影響，即使在硬碟產業傳統最淡的月份，硬碟零件營收仍能成長，並創下近5個月來新高。

硬碟零件方面，和勤專注於高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，在宅經濟、雲端運算的需求成長下，訂單穩定成長。因東南亞疫情持續攀升，HDD VCM組裝需求轉移到台灣與大陸，和勤受惠轉單效益，在產業進入傳統旺季，硬碟零件的營收貢獻可望提升。

汽車零件方面，除美系電動車大廠的零件持續增量，也增加燃油車與新能源車都需要的門鎖、座椅等零件客戶，並且爭取全球平台件的供應，汽車零件整體出貨量大幅成長，將變速箱零件逐漸下滑的影響降至最低，保持公司營運持續成長。