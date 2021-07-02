終端市場需求強勁帶動二極體產業供不應求，二極體廠-強茂(2481)、台半(5425)、德微(3675)及虹揚-KY(6573)營運前景看俏，其中強茂訂單能見度已達年底，德微及虹揚-KY訂單也排到明年第1季，在業績進入高成長期下，4家公司連袂以漲停板作收。

車用、工控、伺服器等帶旺二極體產業，二極體從年初至今呈現供不應求，各廠不僅產能滿載，部分產品價格調漲，訂單能見度多已達年底，德微及虹揚-KY訂單更已明年第1季。

就業績來看，強茂5月合併營收為12.18億元，年成長42%；稅前盈餘為2.58億元，年成長91%；稅後盈餘為1.89億元，年成長87%；單月每股盈餘為0.57元；累計前5月合併營收為54.93億元，年成長41.94%；強茂表示，目前訂單能見度已達年底，且公司持續調漲產品價格，第2季業績可望比第1季好，下半年業績將延續成長趨勢，有機會比上半年好。

虹揚-KY自結5月合併營收為2.14億元，較上月增加3.49%，年增75.23%，營收連續兩個月突破2億元，也是虹揚-KY上市後首次連續兩月營收破2億元；累計前5月合併營收為9.46億元，年成長69.18%。

虹揚-KY發言人程御峰表示，電源供應類分離元件、太陽能旁路二極體需求強勁，訂單能見度至年底，甚至部份交期已排到明年；公司也積極布局保護類元件與蕭特基二極體等產品，並有數種熱門封裝產線擴增，完成後產能可提升約35%，希望能於今年下半年開始挹注公司業績。

德微5月合併營收為1.71億元，連3個月創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為7.9億元，較去年同期年成長19%，由於訂單強勁，德微表示，樂觀看待第2季獲利，目前德微訂單已排至明年第1季，隨著新產能加入，今年營運可望逐季攀升，全年業績有機會創下歷年新高。

台半第1季稅後盈餘為1.81億元，年成長81%，累計前5月合併營收為50.45億元，年成長27.15%。