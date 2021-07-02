中央銀行2日標售1700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.213％，2020年11月以來新高，較上一期的0.196％上揚1.7個基本點(1個基本 點是0.01個百分點)，出現連續4個月走高，市場人士分析，6月以來市場利率都有緩步走升的現象，不僅有美國聯準會的鷹派談話，國內6月底、7月初是綜所稅款繳庫時點，在資金偏緊情況下，小幅拉升利率走向。

央行364天期定存單為金融機構的短期資金調度，央行近年來均維持每個月開標，也因應國內游資氾濫，開標金額逐步增加。惟，2日開標過程的業者投標倍數1.70，偏向近二年的低水位，雖未觸及上個月的新低1.62倍，金融業進場投標態度保守仍然持續，從5月中旬以來的本土疫情擴大以來，銀行明顯有意保留較多短期資金。

雖然外界憶測，銀行業須因應疫情規劃紓困資金的諸多需求，形成近二個月來保守投標364天期定存單，央行官員表示，紓困龐大資金、或是這次7月的稅款繳庫資金需求，並沒有改變國內市場資金充裕的傳統結構，財政部會將國庫資金運用作到適當配置。央行仍會延續回收市場過剩資金，統計未到期定存單餘額目前還是位在9.23兆元的高水位。