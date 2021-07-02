由第九工作室研發、魔方數位代理營運的二次元策略攻防手遊《核芯：利希特》，今（2）日正式啟動首次刪檔封測、事前預約及Google Play預先註冊，並公開遊戲六大勢力及職業特色，供玩家深入了解！慶祝事前預約開跑，預約達指定目標即送免費10連抽、強力適格體及遊戲資源，再抽MyCard、Switch等多項好禮。

《核芯：利希特》擁有獨創的「動態攻防戰」玩法，本次封測搶先開放前6章的主線劇情，還有「閃存集測」、「危地探索」等副本，而大部分角色語音與專屬台詞均已實裝，讓玩家可以體驗到更豐富的遊戲內容。參與封測的玩家都可以獲得超體外觀、珍稀適格體、免費200連抽等豐富獎勵，之後回填問卷還有機會得到遊戲週邊商品。

遊戲製作人表示，每位玩家可以把自己都當作是遊戲的「製作人」，給予建議和反饋，我們非常願意聆聽玩家心聲，並做出優化調整。而遊戲的策略玩法有一定難度，玩家可以透過互相交流，激盪出獨特的破關方法。後續版本也會有更多系統、副本模式與玩家見面，請玩家拭目以待。

遊戲六大勢力首度曝光

遊戲中的卡牌角色大多為人工智能「適格體」，擁有較強的行動力及戰鬥力，並分屬六大勢力陣營「鋼鐵機關」、「軍略所」、「星辰製藥」、「擺渡人」、「魔女集社」以及「十三人會議」，他們通過精神連結與玩家建立指揮關係，共同迎接針對「勒維亞」的一次次反擊戰。

「鋼鐵機關」：為【啟示者】匹配了強大功能的外骨骼與外部裝備，同時投身AI研究，開發擁有自我意識的人形兵器【執行者】。

「軍略所」：兵源來自新世界和線下區的募兵，以及卡巴拉機關輸送的【執行者】與強制服役的【覺醒者】。

「星辰製藥」：原為卡巴拉研究所的製藥部門，後來轉為自研機構，最初研究精神輻射症及晶化者治療，後轉向激發【覺醒者】能力，成為「軍略所」的戰力儲備。

「擺渡人」：成立在遠離管制的緩衝帶，大量吸收被拋棄的【晶化者】和【覺醒者】，成為令卡巴拉當局頭痛的暴力組織。

「魔女集社」：由特殊種族魔女構成的勢力，在世界各處建立領地，為新生魔女提供保護與教育。

「十三人會議」：為人類最高統治機構，共有十三位議長，掌管卡巴拉研究所、軍略所、理政院，並具備獨立軍事武力，其獨立軍隊中樞軍因制服顏色被稱為【白騎士】。

「鋼鐵機關」

「軍略所」

「星辰製藥」

「擺渡人」

「魔女集社」

「十三人會議」

八大職業任你選

遊戲共有「超體」、「強襲」、「特遣」、「狙擊」、「異能」、「工程」、「重裝」、「輔助」八大職業定位，其中「超體」隨著等級增長，可以解鎖不同職業及對應技能，讓指揮官根據關卡和隊伍情況自定義「超體」的職業，確保團隊戰力的完整性。而「特遣」則為刺客角色，擁有煙火般絢麗的瞬間技能，釋放絕招「一擊必殺」後隨即離開戰場，指揮官需視戰況適當安排這類型職業。官方也會在近期陸續釋出其他不同職業特色介紹，供指揮官一探究竟。

超體職業角色「瞳」

特遣職業角色「鶴來」

事前預約正式開跑！多重好禮等你解鎖

《核芯：利希特》 即日起啟動事前預約及Google Play預先註冊，預約人數達指定目標，就可以逐步解鎖「十連抽」、「重砲槍手拉曼」等豐富的預約獎勵，邀請好友還有機會再抽MyCard 300點、Switch等好禮！

預約好禮驚喜連連

重砲槍手「拉曼」

事前預約及Google Play預先註冊已同步開啟，而iOS平台將於後續開放，更多遊戲情報，請隨時密切關注官方粉絲團。