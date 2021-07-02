登革熱孳生源孑孓。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市登革熱防治中心提醒，民眾雨後應主動清除場所內的登革熱及其他孳生源。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

連續1周降雨結束，台南溫度飆高，也是病媒蚊適合生長溫度，台南市登革熱防治中心主任許以霖說，第25周誘卵桶監測平均陽性率60％以上、卵粒數500粒以上分別有南區大成里、大林里，呼籲市民落實戶內外環境巡查與整頓，清除不必要積水容器，避免孳生病媒蚊孑孓，針對稽查登革熱孳生源未清除，截至6月也已開立93張舉發通知書。

台南市登革熱防治中心指出，110年第25周誘卵桶監測平均陽性率37.18％（比同期減少4.8％），總卵數3萬6791粒（減少9329粒），第25周誘卵桶監測平均陽性率60％以上且卵粒數500粒以上里別共有南區大成里、大林里。

許以霖說，之前連續降雨會造成部份病媒蚊死亡，但也會增加社區內積水容器數量，且誘卵桶會因積水而監測不到卵數，本周指數下降應為暫時，雨停後各區指數恐將再度上升。他也呼籲市民，務必落實戶內外環境巡查與整頓，「腳到、眼到、手到」，清除不必要的積水容器。

針對南區大成里本周達到需實施預防性化學防治及優先管理之里別，請動員社區民眾及志工巡查區里環境，清除孳生源孑孓，由區公所及衛生所複查，後續再由環保局執行預防性噴藥，合力將登革熱風險降到最低，提供居民無蚊的場所。

此外，4月1日起台南市公、私場所所有人、管理人或使用人及民眾應主動清除場所內之登革熱及其他孳生源。凡未主動清除者，衛生局依傳染病防治法第25條第2項及第70條第1項第1款規定，處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，至6月已開立93張舉發通知書，必要時並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之；或依同法條第2項規定，對於屆期未完成改善情節重大者，必要時，得命其停工或停業。