宇峻奧汀預計將於2021年秋季發行的經典IP《永恆星語》正統續作《永恆星語：燐光起源》限額菁英封測（6/17~6/23）圓滿落幕。收到來自五百多名玩家的問卷反饋與建議，我們將持續統整並於遊戲正式開服前進行完整的調優，官方特別於今日（7/2）特別公開菁英封測期間的趣味數據，讓玩家們一探這段期間，發生於阿維斯陀大陸內的種種趣事。

慶賀封測圓滿結束 多項趣味數據分享

感謝玩家對於《永恆星語：燐光起源》限量菁英封測的熱烈參與和迴響，針對收到的問題與建議，古露一定會一一統整，並於上線前對遊戲進行全方位的調整與優化。

此外，為慶祝封測圓滿落幕，古露統計了封測期間的種種趣味數據，想與所有特異點們分享！這段時間，大家都在阿維斯陀大陸內做了些什麼、發生了哪些趣事呢？馬上來一探究竟！

最高人氣角色排名：第一名「琉璃」；第二名「芭芭姆特」；第三名「艾莉安娜」

*封測期間，共發生了約5.4萬次的戰鬥

第一名「琉璃」，共出場了14682次

第二名「芭芭姆特」，共出場了11611次

第三名「艾莉安娜」，共出場了9377次

最高人氣角色排名：第一名「琉璃」；第二名「芭芭姆特」；第三名「艾莉安娜」

*封測期間，最具挑戰性的「魔界塔」

官方公佈，本次菁英封測期間，遊戲最有挑戰性的魔界塔，共計被挑戰了5861次，其中一般通關率達：86%，困難則是12%，各位特異點的技巧都很高超，特異點們對於魔界塔的攻破已經有了一套勝利方程式，且最速完成魔界塔的特異點，僅花費了5分38秒就完成通關，真的是非常厲害呢！

最具挑戰性的「魔界塔」

*封測期間「人氣貼圖大排行」

期間遊戲中的聊天室可說是一刻都沒有閒著，每位角色都有獨立的Ｑ版對話貼圖，大家共使用了6618次的貼圖，其中「琉璃-太厲害了」、「桐花-讚」、「艾麗雅-該吃藥囉」，是使用率最為頻繁的貼圖，未來遊戲中也會添加更多可愛的聊天貼圖唷！

人氣貼圖大排行

《永恆星語：燐光起源》登場角色搶先看

《永恆星語：燐光起源》豐富的角色設定及好感度培養系統，是玩家們喜愛這款遊戲的特色之一，這次也接著介紹備受各位玩家歡迎的角色們，一起來看看吧！

黑色聖女——琉璃（CV：上坂すみれ）

擅長操控黑色的火焰，另有黑炎的美魔女之稱，實際上似乎是出身自尤里的聖巫女？

看起來擅長攻擊性魔法並且殺傷力極高，卻身懷淨化黑霧的特殊能力，是性質相當矛盾的一個人。

世界觀測者——芭芭姆特（CV：石見舞菜香）

來自異世界的文靜少女，總是在角落待在、津津有味地翻閱手中古書，討厭吵雜的閱讀環境，擁有能在快要崩塌的書堆中輕易找到所需書籍的絕佳觀察力。

煌龍武者——龍塚（CV：渡辺紘）

身材高挑、總是板著一張臉，看起來不易相處的白髮武者。使用一把長槍作為武器，不論是身處一對一單挑，或者多人的混戰中都如魚得水，彷彿相當熟悉這樣的戰場之中。

《永恆星語：燐光起源》目前預計將於2021年秋季與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方粉絲團。