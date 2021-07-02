「老師我知道答案！選我！」學童們認真的回答問題，這是「元大理財日」線上課程的現場，由元大金控暨元大文教基金會與新北市瑞柑國小共同舉辦。首次有金融業者與該校合作，將理財知識帶進線上學習課程中，透過元大銀行專業講師的分享，以生活化的方式，讓學童輕鬆學習理財與記帳。

元大金控暨元大文教基金會將金融理財觀念向下扎根，受限於COVID-19疫情，無法舉辦實體活動，「元大理財日」轉換成線上課程，同時呼應教育部停課不停學的規劃。本次瑞柑國小共有15位5年級的學童參加。瑞柑國小主任柳依辰感謝元大金控暨元大文教基金會與學童分享實用的理財觀念，「瑞柑國小是第一家與元大合作線上理財課程的學校，有專業的老師授課，同學對於投資理財肯定收穫滿滿！」參與這次活動的羅同學說：「上了這堂課，我知道要學習投資才有機會把錢變大！」

從教材編撰到活動流程規劃，元大把艱澀的金融知識轉換成學童們聽得懂的語言，一路陪伴學童線上學習，課堂上隨時回答問題，確保每位學童都能吸收。透過「小小採購家」活動，安排每位學童在預算200元內採買文具用品，藉此讓他們學習「想要與需要」的差別，平時養成記帳的習慣，講師用心在每份作業上給予學童回饋，希望他們未來能落實在生活當中。