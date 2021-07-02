【愛傳媒藺奕專欄】難得有小男生私訊愛情困擾，都三十好幾了，每次講，你們就像男人看新手化妝影片，笑死，根本學不會。

臉書或IG，只要擺張女人的臉開大美肌挖出乳溝，你這種阿宅的眼球就像工兵紛紛跳坑跌進去，如果拿抄來的心靈雞湯回覆你，肯定把你迷哭，要為她浪跡天涯，幻想找個童話裡打炮不要錢的美麗城堡炒一炒。

可是當你發現她不知道李清照是男是女，以為英超是某個網紅打卡點，讓你整夜亢奮的歐國盃，她以為是月亮杯或哪個打疫苗死掉的老杯杯，就根本不用期待當你們皺紋密佈的老臉面面相覷時，你問她人為什麽會死這種人生哲理，她能讀懂這是一種挽留不是孔劉。

所以為什麼要傷心？難道你的人生還不夠可笑嗎？

男人擇偶看美貌身材、女人看學歷存款有房有車都是非常不成熟的，真正影響婚姻品質的往往都是小事，比如吃不吃香菜。

女生不會天天看你存款餘額也不會天天抄你手機，但你下班回家襪子脫哪、睡前洗不洗澡、打不打呼，如果共用廁所，你尿尿完會不會噴酒精擦拭乾淨把掀起的座墊放下來，洗手會不會把洗手檯擦乾，這就是你婚姻生活每天都會被例行檢查的手帕手紙。

女生買衣服買鞋買包買口紅，就像你打遊戲替自己喜歡的英雄買兵器換幾款皮膚，你要尊重女生對美的渴望和追求，而不是數落她拜金，還教訓要比客家人更勤儉持家，女孩跟你談戀愛，又不是參加奧運跨欄比賽，哪那麽多障礙。

凡事先讓女生做決定，你看聖母瑪麗亞是怎麽對馬槽裡的嬰兒說的，你做主吧！

最後是浪漫。

浪漫決定你們能平和地走多遠。我在你相同年紀，曾經在巴塞隆納一座廣場，看到一對白髮蒼蒼約七十來歲的夫妻，先生對路邊彈唱的吉普賽青年說了幾句，借來吉他便開始彈唱，原來今天是他髮妻的生日，隨著歡快旋律，周遭的空氣開始流動起來，旁人也熱鬧起鬨了。

唱完歌，那位老太太駝著身子慢慢上前，準備給先生一個擁抱，那個老痞子居然比出拒絕的手勢，賤賤地對著麥克風說，這位女粉絲請克制克制喔，老子賣藝不賣身。

然後才上前，緊緊環住她，給她深深的一吻。不只是愛情。所有你遠遠看著那些充滿光環、知名的人，只要一靠近都會變，人生和世事大抵如此，靠近了，都不壯觀。

有的時候，老天爺讓你結束一段關係，並不是没收你的幸福，而是老天爺一直將你的不快樂放在眼裡，祂是心疼你，覺得對方不配，所以放你走。

愛情和婚姻是兩個情節，結婚如果喪失了愛情和浪漫，說穿了就只是一個團購病房和墳墓的概念，下回說。

作者為文學奬得主

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