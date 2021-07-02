【愛傳媒朱宗慶專欄】在將近四十年的工作里程中，從打擊樂，藝術教育、劇場經營領域，我的經驗不算少，也總是站在第一線，從一次次實戰經驗裡，不斷累積能量並互為串連。

然而，遇到此次全球性、歷史性的疫情，於我及JPG團隊而言，儘管有過往的累積，但太多的陌生與不確定，促使我們面對任何事物，都必須有根本性的思維轉變。

也就是說，過往的經驗是基礎，但已不再是因應疫情與未來的聖典。我們必須從中練習抉擇、重新思考、再次啟動，我將此過程稱為「打掉重煉」。

這段時日，我一再以團隊創辦人、領導人的角色，與各部門談話以凝聚團隊的共識與精神，並以「安全」、「改變」與「永續」三大重點，作為因應疫情的方向及原則。

此次疫情很不一樣，對安全的要求，不再僅止於戴口罩、勤洗手與量體溫，要有更具體的防疫措施與工作指引；疫情持續變化，面對變數及不可預測性，更是每一個人都必須有所準備的課題。在這樣的非常時期裡，轉換思維、彈性與多元應對，並共學共好，至關重要。

回到團隊永續的問題，回想當初成立樂團、基金會和教學系統的初衷，都是基於一股對打擊樂的熱愛與追求，進而希望將這份喜歡與熱情與更多人分享。此刻，當夢想在現實中實現，且遇到困難，我們更需要思考，如何延續夢想以及最初渴望「分享」的初衷。

說真話，有時候，連我自己都沒把握是否過得了這關，但我總勉勵同仁，我們沒有第二個選擇，就是勇敢、不放棄，正向並積極，調整與磨練出一套因應疫情的新常態。

如同學習藝術的過程，不時充滿自我懷疑與艱辛挑戰，若不是對藝術有高度熱忱與信念，擁有堅持與不放棄的精神，是無法完成。

同樣，完成製作與演出，事前要做的準備太多太多，也必須有「打破重來、打破重煉」的精神，不斷地將作品「磨」到最好，方能將好作品呈現在觀眾眼前。

在舞台演出上，不斷「打掉重煉」，對表演藝術工作者來說並不陌生；然而，團隊營運、思維大幅轉換的「打掉重煉」，這次恐怕是創團以來，特別艱辛與困頓的一次。

也許現在正是最艱難之時，但我總相信，世界是在走過困難與挑戰後進步的，只要踏出那一步，進步就是屬於大家的。此刻，「打掉重煉」不是口號，正試煉著我們。

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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