歐洲國家盃足球賽目前已產生8強名單，今天半夜將熱血開戰，由瑞士對西班牙、比利時對義大利，後天則是捷克對丹麥、烏克蘭對英格蘭。而此次的8強名單跌破不少人眼鏡，傳統強權如德國、法國、葡萄牙都在16強比賽中被淘汰，其中眾星雲集的法國讓人惋惜。

🗞 According to L'equipe there have been frictions between Antoine Griezmann and Kylian Mbappé.



Mbappe is said to be jealous of Antoine's role in the national team. pic.twitter.com/6TdWXYNP2U — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 1 2021

法國在16強開踢前曾被外界認為是奪冠大熱門，因為他們陣中擁有非常多球星，如姆巴佩(Kylian Mbappe)、本澤馬(Karim Benzema)、柏格巴(Paul Pogba)和格里茲曼(Antoine Griezmann)等人，戰力非常雄厚，而本澤馬睽違多年再次加入國家隊，想必有幫助球隊奪冠的決心，不過希望仍落空了。

而在最近法國權威媒體《隊報》最新消息指出，姆巴佩和格里茲曼在隊上相處的不太愉快，姆巴佩很嫉妒格里茲曼在法國隊的地位，消息指出他們兩人之間存在衝突，其中關於誰來擔綱12碼罰球重任問題更加深他們之間的裂痕，姆巴佩也認為球隊不該圍繞格里茲曼來設定戰術，而該圍繞自己。

姆巴佩這次留下非常悽慘的成績單，在歐國盃四場比賽中，他14次射門全數落空，身為巴黎聖日耳曼當家球星，外界對這樣的表現非常失望，對瑞士一戰他也錯失最後PK大戰的進球機會，讓球隊無緣晉級8強。另外隊友拉比歐(Adrien Rabiot)的母親甚至在觀眾席怒嗆姆巴佩家人，要他管好兒子，球隊不合風波越演越烈。

這次比賽格里茲曼反而有進球貢獻，雖然發揮也很普通，但至少沒像姆巴佩遭到外界如此不滿，另外姆巴佩也有點自打嘴巴，畢竟最後他錯失12碼進球機會，雖然賽後他誠心向外界和球隊道歉，也挽回不了球隊出局事實。日前據報導姆巴佩拒絕了與巴黎聖日耳曼續約，但也沒有正式離隊提議，接著他的足球生涯會如何，就讓我們看下去吧！