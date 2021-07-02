中央流行疫情指揮中心日前公布，7/1起將展開新一波的疫苗配送作業，並將多個族群納入「第七類」公費優先接種對象，但雙北公車司機跟捷運人員至今仍未納入優先施打對象中，對此，指揮官陳時中表示，「會啦，隨著疫苗進來下一波要考慮的」。

7／12餐飲拚內用生變？陳時中坦言：現在時機不對
柯文哲市場防疫戰略錯了嗎？陳時中：「快」很重要
#公費疫苗 #接種對象 #雙北 #公車司機 #陳時中