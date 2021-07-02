雙北公車司機納第7類對象？陳時中回應了 15:102021/07/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 是否會將雙北公車司機納入第7類公費疫苗接種對象，陳時中回應了。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心日前公布，7/1起將展開新一波的疫苗配送作業，並將多個族群納入「第七類」公費優先接種對象，但雙北公車司機跟捷運人員至今仍未納入優先施打對象中，對此，指揮官陳時中表示，「會啦，隨著疫苗進來下一波要考慮的」。 7／12餐飲拚內用生變？陳時中坦言：現在時機不對 柯文哲市場防疫戰略錯了嗎？陳時中：「快」很重要 #公費疫苗 #接種對象 #雙北 #公車司機 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彭蕙仙快評》陳時中翅膀硬了，還是腦袋壞了？ 12:192021/07/02 快評 環南市場爆41例確診 陳時中、柯文哲將同框視察 11:092021/07/02 政治 黃子哲》民進黨沒出息 誰截斷了莫德納疫苗？ 09:072021/07/02 政治 預約接種莫德納疫苗 中國醫一開放即被秒殺 12:592021/07/02 生活 屏東Delta群聚 陳時中：相信越來越樂觀 14:242021/07/02 生活 環南市場爆41人確診 蘇貞昌急令陳時中到場掌握狀況 10:202021/07/02 政治 慈濟買疫苗 政院點頭專案處理 04:102021/07/02 焦點要聞 莫德納開打 接種對象擴至第8類 04:102021/07/02 焦點要聞 焦糖嗆「喊普篩是內鬼」 結果入境全PCR 鄉民酸：抓到了 07:182021/07/02 生活 爆陳時中沒搞清楚狀況 藍委：台灣代工疫苗慢半拍 08:222021/07/02 政治 北市計程車司機開打疫苗 力拚12天完成2萬逾名運將接種 15:252021/07/02 生活 生活熱門新聞 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 市場相關確診個案佔5成 柯文哲自曝嚇到：和教科書寫不一樣 - 生活 買疫苗新進度曝光 陳時中：將與Novavax談判洽購 - 生活 台大院內再傳確診工會爆氣怒揭原因 張上淳說話了 - 生活 桃園＋2 離婚同住夫妻雙雙確診 感染源曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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