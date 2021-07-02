中保科(9917)今日股東會通過每股配息5元，目前全台老舊建築紛紛啟動都更計畫，日前內政部也說未來將續建八萬戶社宅，中保科看好智慧城市、智慧建築與智慧防災業務將成今年營業動能來源，另外，為了將集團服務觸角延伸至消費者，推出「中保好生活」App，以切入物業管理市場，增加營收。

疫情期間人與人的接觸需要降低，中保科集團趁勢推出線上物管平台App「中保好生活」，這款App把社區公告、繳交管理費、包裹通知、購物商城等全都綁在一起。目前洽談社區破500棟，成約社區客戶以雙北、桃竹苗社區大樓居多。中保科指出，疫情升級無接觸消費需求升高，加上這款App能串連中保無限＋智慧家庭系統，真正做到用手機開門，不用換設備只要按下App，便能零接觸開啟社區大門，才剛上線就有社區百人下載體驗。

另外，疫情升為三級，時時刻刻需配戴口罩，中保科技的門禁考勤系統，可選定有罩辨識功能的熱顯攝影機，員工進出公司時，無需取下口罩，也能精確辨識員工身份，中保科技引進多款熱顯攝影機詢問量激增，業績成長近50%。

中保科109年度公司合併營收為137億元，較去年同期成長2.20%，合併營業利益為26.4億元，較去年成長4.22%，109年度合併後稅後淨利為24.4億元，較去年同期成長11.96%，每股稅後盈餘達5.42元，營收與每股盈餘皆創公司股票上市後歷史新高紀錄。