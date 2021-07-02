宜蘭縣頭城鎮有民眾募資製作「勸退遊客」的海報，並在2日陸續完成懸掛。（胡健森攝）

國內新冠肺炎疫情雖然還在延燒，但國人已經明顯「悶不住」，更有許多人就是想要往外跑「透透氣」，在周休二日經由國道五號、雪山隧道到宜蘭的車流量「一周比一周多」，而日前有頭城鎮民自發性發起「下逐客令」活動，兩塊勸退遊客的大型帆布標語也都已經掛了出來，但有多名來自台北市的遊客直白地表示「沒感覺」。

根據宜蘭縣政府提供的統計數據，本土疫情爆發後的幾個星期六，南下宜蘭的車流量明顯地逐次增加，如不將端午連假的特殊情況列入比較，6月5日國五南下的車流量為1萬6096輛，6月19日增加為2萬4875輛、6月26日再增加到2萬7120輛。

民眾似乎越來越憋不住，如今又到了周休二日，但疫情卻依舊嚴峻，看到越來越多車輛進入宜蘭，讓縣府憂心不已，卻也無計可施，只能一再提出呼籲務必要做好防疫規定。

眼見防疫期間進入宜蘭的外地遊客只增不減，頭城地區民眾日前發起募集資金製作大型海報勸退遊客活動，在2日中午這兩張勸退遊客的海報也完成懸掛，但是用字做了大幅更改，從原本提案的「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」改為「乖，醫護人員很辛苦，請等疫情結束再來玩喔」，語氣放軟了許多。

不過這兩塊海報懸掛的地點似乎不是很理想，容易被來往或停放路邊的車輛擋住，沒什麼人會去特別注意，記者隨機街訪了幾位民眾，竟然都是來自台北的遊客，除了說沒有注意到海報，也不會特別在意內容，更不會因此影響要不要在疫情期間到宜蘭的意願。

而位於勸退遊客海報旁一家知名店鋪的店員羅小姐則嘆了一口氣說，她不會說懸掛海報的人做法不當，畢竟每個人都有各自的角度及立場，但以她個人來說，原本是礁溪轉運站賣店的門市小姐，在疫情爆發後，為了維持上班的時數，得在羅東、宜蘭、四城、頭城等門市到處跑，卻還是得另外排特休假來補上班的天數，身為單親媽媽，還要養兩個女兒，難道不辛苦？並不是說人多就一定會出現防疫破口，關鍵在於個人的防疫要做好，羅小姐說，在這樣下去，「即使沒病死也會餓死！」