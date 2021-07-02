充滿東方幻想的MMORPG手機遊戲《天諭》於今日正式上市，由 Unity新技術打造的融合東西方文化的開放世界，實現了高品質的天空雲海的渲染效果，滿足玩家們想飛天入海、自由探險、玩法豐富的冒險體驗。在遊戲中各職業的技能種類繁多，玩家可以從17個技能裡選擇其中7個進行佩戴，從而適應不同的場景環境，同時遊戲也非常追求團隊間的合作配合，各職業之間共同合作才能在遊戲的各種玩法中豪取勝利。在戰鬥之餘，玩家們也是生活在雲垂世界的一員，在生活中擁有自己的社會職業，享受《天諭》帶來的娛樂悠閒。

使用「雷電模擬器」獲得最高畫質遊戲體驗

在遊戲中玩家們可以飛天入海，享受遊戲帶來的視聽盛宴，但是想要體驗更高清，流暢的遊戲體驗，對手機的要求同樣非常嚴苛，而使用「雷電模擬器」就可以提供長時間，更高清的遊戲體驗，當然登入《天諭》桌面版同樣可以獲得相同的遊戲樂趣，但使用「雷電模擬器」不僅能維持最高畫質與流暢的畫面，更有多種客製化功能給玩家更沉浸的體驗。

遊戲目前釋出六個職業，每種職業各有兩個主職分支

「雷電模擬器」在保障遊戲畫質的同時，還可以為較低電腦配備的玩家也能在電腦上享受大熒幕的流暢體驗，只需要調整「雷電模擬器」設定參數即可降低遊戲佔用效能，享受遊戲豐富玩法帶來的樂趣，而中高配備的玩家們也可以透過降低模擬器參數設定實現多開掛機，小號自動練等的附加玩法。

使用「雷電模擬器」享受最高幀率與畫質的遊戲體驗

使用「雷電模擬器」豐富的獨特功能帶來遊戲更多玩法

「雷電模擬器」依據電腦版《天諭》的按鍵配置對手遊版按鍵進行了適配，同樣是WASD鍵進行方向移動，按住F4，F5按鍵來放大縮小熒幕，透過F11按鍵進行模擬器全熒幕視窗的切換。考慮到每個人不同的操作習慣，「雷電模擬器」支援玩家們對遊戲或者模擬器的快捷按鍵進行自訂義調整，讓玩家們更快上手熟悉遊戲的操作。其它還有更加方便使用的按鍵如巨集指令、連擊按鍵提供給玩家在遊戲中擴展更多玩法。

「雷電模擬器」完美還原還原《天諭》電腦版操作，支援自訂義映射按鍵

透過「雷電模擬器」的多開同步功能，玩家們可以實現小號同步練等，一個人即可組隊攻略關卡。同時操作錄製的功能還可以讓玩家將高重複度的工件託管給模擬器，這點對專注於社會職業的玩家來說尤為重要，讓玩家們可以更沉浸在遊戲帶來的樂趣上，體驗更多遊戲玩法，而不會被枯燥的重複工件降低遊戲體驗。習慣體驗遊戲戰鬥關卡的玩家們也可以透過調整模擬器的設定參數，讓遊戲的戰鬥畫面更華麗、更流暢。想要輕鬆暢玩遊戲的玩家使用「雷電模擬器」預設配置即可享受遊戲，「雷電模擬器」會為不同電腦規格適配最佳的預設參數。

上線登入《天諭》感受雲海世界的魅力吧！

玩家還是要注意一下，由於各類的設計還是需要考量玩家本身PC硬體的設備，玩家有設定上的問題也可以前往『雷電模擬器』官方網站或是討論區反應問題，能獲得更好的遊戲體驗。