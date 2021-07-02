彰化喬友大樓日前發生大火，釀成4死22傷的悲劇，其中一名死者是消防員陳立帆，這場意外宛如台劇《火神的眼淚》的翻版，讓在該劇中飾演消防員的藝人陳庭妮聞訊淚崩，導致直播時情緒一度沒辦法Hold住。

彰化喬友大樓火警4死22傷，其中包含一名殉職的消防員，死者家屬怒指業者及消防單位延誤害命，泣訴要提國賠，這讓在《火神的眼淚》飾演消防員的陳庭妮感觸相當深，她表示疫情嚴峻時刻，消防員除了穿上基本裝備，救護班還要加上隔離衣，讓搜救難度難上加難，或許過程濃煙過濃或氣瓶沒氣，導致消防員被發現時，是在浴缸裡等待救援，尤其看到消防隊員急幫隊員CPR、擋鏡頭的那種心急如焚，坦言真的相當痛心。

陳庭妮聞消防員殉職，直呼真的好痛心。（圖／chen_ting_ni IG）

陳庭妮強調身為小市民，唯一能做的就是不能覺得沒什麼大不了，更提醒大家在日常生活中謹慎用火，不要堆放雜物在公共空間，家裡能裝住警器就裝，此外，也呼籲各企業單位注重消防措施，並注意身邊所有細節，希望這種消防意外再也不要發生。

據悉，火災發生第一時間，7到9樓住客警覺警鈴大作，但飯店人員卻告知是「測試、誤觸」，因此被認為是延誤逃生的關鍵，對此，百香果旅館負責人表示從火災受訊總機發現警鈴響了，確定7到9樓沒有火災後，擔憂所有人恐慌衝出來造成群聚，才通知房客是「測試警鈴」。