北市環南市場失守41確診！柯文哲最新說明

柯文哲說明北市確診個案。(中時新聞網直播)

台北市昨(1日)起針對環南市場等大型批發市場進行大規模PCR檢測，其中環南市場篩檢結果今(2日)出爐，有41人陽性確診。台北市長柯文哲今上午已和衛福部長陳時中等人一起視察市場狀況，而他預計在下午的防疫記者會中做出進一步說明。

關於7/12是否解封，柯文哲說，疫情一直在變化，過去一個半月，後面還有善後工程在做，北市疫情一直下降，今天就是批發市場出現複雜環境，從疫調系統跟市場管理，也陸續改進，一直到現在像實名制、E化手法、疫苗到來等，應該是這樣，在現有資源做到現在，差不多了，我也在想北農這一次1.4萬劑疫苗打下去，對疫苗防堵效果多大，其實7/15就知道勝敗，若感染數直線性下降，就知道這一波戰術有成功，7/12不敢講，就觀察到7/15心裡就有數。

柯文哲表示，還是要從整個大局事來看，過去一個半月慢慢下降，趨勢趨緩，到了最後階段發現一問題，就是下降很快，但陽性仍存在，社區有潛伏傳染源，昨天做大規模篩檢，一天做7413人篩檢，今天跟明天還有1800人檢驗，這7413人中有52位PCR陽性確診，其中環南有41位、濱江有4位，特別的是環南市場，負責篩檢的亞東醫院太認真拚完，到半夜一點我被叫起來，半夜資料出來，先調警察局人員管制市場只出不進，確診者該送醫院該送防疫旅館都送去了，希望今天做完疫調。他說，環南市場中真正屬於攤商確診只有12個，其他是捆工或是附近的人，大部分是無症狀的。

柯文哲指出，北市確診個案70-80%可以找到問題，但20-30%找不到，表示好像潛伏在社區，這次確診個案有50%跟市場相關，這也是給我們一個教科書上寫不一樣的，沒想到批發市場是感染最多，真正在社區感染反而不多，市場變成感染最主要來源。

柯文哲說，昨天做出來的篩檢數字來看，好像社區裡面無症狀黑數蠻多的，要思考普篩好像要做；他說，無症狀帶原者在社區蠻多，我們也嚇到，因為市場確診者不多，反而是外面多，萬華社區一開始是社區發生，後來侵入萬大市場，一市場跟二市場又在傳過去環南市場，又怕從環南傳到其他市場，目前一市跟二市確診不高，反而是環南多，希望普篩能相當有效斷掉感染源，不要再傳到其他市場。

因應環南市場疫情，指揮中心宣布今日下午5點前將完成確診者疫調，也將針對6月8日起，曾於相關時間及地點出入的民眾，發送疫情警示簡訊，內容如下：[疫情警示]如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。本次簡訊發送範圍：北至萬板大橋、東至西藏路、南至華翠大橋、西至環河快速道路。