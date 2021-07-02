台北市長柯文哲針對市場防疫提出第一圈快篩，第二圈打疫苗，第三圈擴大PCR的戰略，遭外界質疑戰略有誤，衛福部長陳時中今天表示，每一階段的策略選擇，其實很難說一定錯，但這之中快是一件很重要的事，而有目的的篩檢建議還是要使用PCR。

陳時中指出，快篩是為監測社區內疫情而設置，但像是環南市場染疫案，這種具有目的性的篩檢，建議還是要用PCR比較準確，他也強調，所有戰略中有一個共通點，就是「快」很重要，必須要能快速匡列，快速篩檢，這也是中央要與地方成立聯合指揮所的主因。

陳時中今天上午除前往環南市場視察，也一併到北農第一果菜市場看普篩情形，他指出當地的兩個篩檢站距離還是有點遠，沒辦法讓出入者方便的進行採檢，建議還是要把篩檢站的地點與市場離的近一些會比較好。

環南市場自治會長今天指出，上月曾爭取中央對市場人員進行篩檢與打疫苗，但都沒有下文，是造成這次疫情的主要疏漏，對此衛福部長陳時中今天指出，中央早在六月五日就要求台北市與新北市對市場做相關的篩檢與採檢，這次地方在速度與管理上確實比較慢。

陳時中指出，六月五日就已要求北市與新北對市場做相關的篩檢與採檢，大家都在那時候做，可是就在速度上跟管理上面稍嫌比較慢，這次有大規模做篩檢，我們有找出一些病例，盼能盡快處理這些問題，不過現在說當初做的比較慢，也無助疫情的控制，最重要的是如何合作把疫情控制下來。