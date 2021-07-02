台中市衛生局至東區十甲旺市場設置前進指揮所，委請中國附醫進行快篩。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市新增兩名確診者，為同住男女友人，目前已匡列其親友5人居家隔離並採檢。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

終結連六天＋0，台中市2日新增兩名新冠肺炎確診者，北區美麗殿社區的72歲男性（案14985）以及其同住65歲友人（案15014），2人都在東區十甲旺市場工作，由於感染源不明，市府立即宣布十甲旺市場停市3天，除清消外也在市場及美麗殿社區設置快篩站，累計快篩1114人全為陰性；但由於兩名確診者五月才從俾仕麥大樓搬到美麗殿，市府也將到該大樓為住戶進行社區快篩。

台中市衛生局長曾梓展指出，這名確診的72歲男子，平時會至東區十甲旺市場麵店幫忙，有肺積水、高血壓及心血管病史，平常因慢性病史有呼吸困難及喘的情形，6月21日開始病情加劇，幾乎在家休息，30日曾到十甲旺市場，但因身體不適僅短暫停留又搭計程車回家休息，7月1日因呼吸喘，在朋友協助下由119救護車送至急診，經PCR檢驗確診，目前插管治療中，疫調由其家屬代為說明，市府持續釐清感染源。

而其同住女性友人於東區十甲旺市場麵店工作，6月28日至7月1日皆有到麵攤，因案14985於7月1日確診，被匡列為接觸者，同日至醫院PCR採檢確診，確診前無任何不適症狀。兩名確診個案皆已匡列相關接觸者居家隔離及安排採檢，市府持續疫調掌握公共足跡。

曾梓展說，2名確診個案於今年5月底搬家，陸續從北區俾士麥金邸社區搬至美麗殿社區，搬家期間兩個社區往返，為防堵疫情擴散，呼籲居住於北區俾士麥金邸社區的民眾也應前往快篩站篩檢，確保健康安全。

由於感染源不明，且72歲的男性確診者一確診就已插管，衛生局也將檢體送中央做基因定序，以釐清是否為Delta病毒。

而經發局接獲衛生局疫調通報後，即刻通知東區十甲旺市場自即日起停業3天並由環保局進行清消作業。為防止疫情擴散，市府今早已在北區、東區設置1個前進指揮所、2處快篩站，截至下午2時，北區美麗殿社區已篩驗670人、東區十甲旺市場已篩驗444人，含150個攤商、市場工作人員及附近居民，共計1114人結果全部陰性。