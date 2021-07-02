新竹縣確診個案關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣確診個案關係圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣長照機構案分析。（新竹縣政府提供）

新竹縣竹東鎮某長照機構又爆4人確診，新竹縣長楊文科2日指出，4人分別為2住民、2照服員，住民在5度採檢才確診，照服員一名為越南籍女性、一人為本國籍男性，均採檢2次以上才確診，均為先前匡列個案，楊文科也表示，針對相關個案已加強監控。

楊文科指出，這4人年紀在30多歲至70多歲不等，共為2男2女，均為竹東某長照機構個案，案14973、14974因安置到另一個機構，在遷回原先機構前採檢、確診，為第五度採檢確診。

而照服員則是分別是第4度、第3度採檢確診，楊文科表示，縣府及團隊非常努力按指引做事，因此也隔2天就針對被隔離的接觸者密集採檢，因此陸續有確診個案。

但確診者的病程發展、體內病毒量均有差異，楊文科指出，因被篩檢出的時間不同，且一發病就立刻檢出、得到適當的治療，「不會外溢」。楊文科也表示，目前已經針對新竹台大分院生醫醫院的竹東院區全面降載，長照機構也2個月內不得收新的住民。

楊文科表示，竹東的醫院、2間長照機構共3單位，確診人數總計62人，其中約3成為照服員、醫療人員，且照服員有跨機構支援的狀況，因此未來會針對照服員加強訓練及監控，以阻絕疾病的傳播。

至於台北市環南市場普篩及採檢，新竹縣衛生局長殷東成表示，縣內的快篩站持續作業，有前往環南市場足跡者，可預約快篩，也會監控市場，避免成為感染。