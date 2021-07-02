2020年初迄今疫情肆虐全球，曾經繁忙的機場如今持續空蕩，不過隨著2020年底疫苗的問世，世界迎來一道曙光。凱基投信指出，美國至少接種一劑疫苗的人口已超過一半，預計2021年夏天接種比例可達群體免疫標準的75％，近期雖有Delta病毒問題浮現，但目前暫無減損美國逐步解封的進度，甚至美國陸續出現疫苗觀光的消費議題。

根據日前CIRIUM 調查，美國民眾約有78％表示解封後將有旅遊計畫，且多數傾向利用線上平台規劃旅程，這意味著過去實體的旅行業門市，將受到市場淘汰機制影響，相關產業也加速面臨數位化的轉型路程，可望挹注包含線上消費與金融支付、電商平台、大數據領域的市場需求與成長。

凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮提出觀察，近年隨著線上訂房與訂機票網站、廉航的興起，出國旅遊不再是昂貴的選擇，更多小資族會省下購物金，利用線上消費換取一趟旅行，尤其近期發現疫苗觀光議題浮現，後疫情時代的投資人不僅受用於「消費數位化」的體驗經濟，更可望將「體驗經濟」挹注於相關資產，進而受益於產業轉型與需求爆發的成長空間。