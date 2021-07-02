台北市依單位分流，讓司機們分別前往建國計程車服務站、內湖高工、濱江計程車服務站施打疫苗。（黃婉婷攝）

交通部今日8時起開放北北基桃計程車司機、貨運司機、外送員等9.9萬人接種疫苗，北市計程車共有3個施打點，首日預計有1200人參與接種。台北市計程車駕駛員職業工會理事長鄭釧義指出，本次採日本「宇美町式」方式施打，狀況還算順利，司機們也直呼接種後「好安心」，對乘客和自己都是雙贏。

中央日前考量區域疫情嚴重性，將北北基桃4地相關運輸業者，納入第七類接種人員專案造冊的名單中，台北市依所屬單位分流，讓司機們分別前往建國計程車服務站、內湖高工、濱江計程車服務站施打疫苗，事前監理所和相關單位也會發送簡訊告知駕駛時間、地點，落實分流。

協助建國計程車服務站施打的鄭釧義表示，建國服務站共造冊9200人，首日先打400人，由於眾人還在熟悉接種流程，因此會小規模慢慢打，日後也會逐漸增加單日接種量。

他說，今日接種的方式是採「宇美町式」，參加集體接種的司機在報到完畢後，會依序坐在椅子上不動，由醫療人員移動施打，每位民眾約可在短時間內完成接種，隨後到等待區觀察15到20分鐘，若無異狀就可離開，整體流程還算順暢。

另名協助內湖高工施打的中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉則說，該區造冊人數約9200人，其他2地數量差不多，今日報到率也非常高。按估算，目前北市計程車司機約2萬9000人，有望在12天內消化完畢。

「還有人不在交通部名單內。」鄭感嘆，某些計程車司機雖有接種資格卻不在名單內，主因是交通部僅把領到3萬元紓困金的運將納入名單，但他認為這也合理，的確能證明司機還在線上工作，不過他也擔心名單有所疏漏，希望交通部能出手協助。