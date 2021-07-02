美國經濟數據樂觀，周四美股三大指數收紅；其中，標普500指數漲勢凌厲，連6日創新高。今日台股開盤，由傳產股領頭衝，開高31.75點，報17745.69點，盤中屢次翻黑，高低震盪劇烈，最高觸及17795.88點，最低則下探至17676.98點，收盤之際不敵空襲，終場下跌3.79點或0.02%，收17710.15點，成交量6070.8億元。本周上漲207.16點或1.18%，周K連7紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超199.8955億元，投信賣超18.5787億元，自營商賣超4.186億元，三大法人賣超222.66億元。單看外資操作，其連2日賣超，共提款了379.57億元；今年來累計賣超4346.77億元。

台股ADR弱勢，台積電ADR收跌1.45%；聯電ADR收跌1.9%。盤面上，權值股偏空，台積電(2330)開低走低，收跌0.84%、報588元，丟失短均。鴻海(2317)於平盤間激戰，收平盤價112元。大立光(3008)開高走低，收平盤價3105元。聯發科(2454)收漲0.21%、報957元。聯電(2303)開平走高，收漲0.96%、報52.6元。金融雙雄乏力，富邦金(2881)收跌0.68%、報72.9元；國泰金(2882)收平盤價53.9元。眾類股中，油電燃氣嶄露頭角，收漲3.49%居冠，由台塑化(6505)領漲，其收漲3.77%、報110元。塑膠、造紙、航運後半場走下坡，塑膠股中的台塑(1301)、南亞(1303)及台化(1326)相對有撐；造紙股幾乎全軍覆沒，惟正隆(1904)收漲逾1%；航運股僅台驊投控(2636)收漲7%、台航(2617)收漲2.6%，而甫出關的長榮(2603)收跌3%，未能上演慶祝行情；陽明(2609)收跌2.5%，6日出關表現，市場屏息以待；萬海(2615)亦收跌2.8%。面板產業景氣迎H2傳統旺季，面板股叫好，友達(2409)收漲1.5%、群創(3481)收漲2.4%、彩晶(6116)收漲4.1%。

今日傳產股未能護盤到最後，台股黯然收場，但仍穩居所有均線之上，且均線呈多頭排列。資金偏愛航運、占比39.08%，電子資金占28.25%，半導體資金占比14.65%。回顧本周，台股於1日改寫盤中歷史新高17863.9點；成交量爆量，1日達6471.94億元，居歷史第5大；而今日成交量未計盤後定價、鉅額交易，暫居歷史第6大。再來，有鑑於三大法人連2日賣超，台股價量背離，短線恐陷入整理，可續觀望本土疫情變化及上市櫃6月營收，對後續台股的影響。