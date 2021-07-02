上周美國初次請領失業救濟金人數意外大減，且6月裁員人數創下21年新低，顯示美國就業市場走出新冠疫情的復甦正持續積聚動能。

但人力短缺將阻礙企業招聘，周四公布的其他數據顯示，6月製造業就業指數為7個月以來的首度陷入萎縮。美國供應管理協會（ISM）在最新發布的全美製造業活動調查報告中指出，製造商回報他們在「招聘和留住直接人工（direct labor）上遭遇困難」，而這些遍及整個價值鏈的挑戰，仍是加速增長的主要障礙。

一位基本金屬產業的受訪者表示：「缺乏勞動力正在扼殺我們」。

新冠疫苖的大規模接種與超過1.5億美國人已經完全免疫，讓美國經濟得以解封、需求蒸蒸日上。FWDBONDS首席經濟學家Chris Rupkey表示，美國已重返就業，在經歷6月初的小波折之後，現在初請失業給付人數再度跌回40萬人以下，這是美國就業市場的一個重大里程碑。

美國勞工部周四公布，上周（截至6月26日）初次請領失業救濟金人數經季節性因素調整後較前一周減少5.1萬人，至36.4萬人，少於市場預估的38.8萬人，並創下2020年3月疫情爆發以來新低。

上周初領失業救濟金人數4周均值為39.275萬人，周減6000人。截至6月19日止當周，美國續領失業救濟人數346.9萬人，較前一周增加5.6萬人。

此外，截至6月中旬，美國所有失業給付方案的領取人為1,470萬人，略低於6月初的1,480萬人。

ISM另公布6月製造業指數為60.6，較5月的61.2下滑，且略低於經濟學家預期的61。這項指數高於50代表擴張狀態。其中，製造業就業分項指數為49.9，為去年11月以來首度跌破50榮枯分界線。

ISM經濟學家Timothy Fiore表示，相當多人回報工資的動態導致員工流失。Brean Capital資深經濟顧問Conrad DeQuadros則表示，企業似乎正在砸錢從其他公司挖角。

全球職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas公布，6月美國雇主公布的裁員人數減少16.7%，為20,476人，創下2000年6月來新低。與2020年同期相比，裁員人數更暴跌88%。

第二季美國裁員人數為67,975人，創下1997年第二季以來的新低記錄。今年上半年，美國裁員人數大減87%，為21萬2,661人，創下1995年上半年以來的新低記錄。

緊接著美國將於周五發布最備受關注的6月非農就業報告。根據路透社所做的預測調查，經濟學家預估美國6月非農就業人口將增加70萬人，遠超出5月的新增55.9萬人。6月失業率預估將從5.8%下滑至5.7%。