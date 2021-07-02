桃園市今（2）日新增3本土確診案例，年齡介於30多歲至50多歲之間，不過這3人都是調查中個案，尚未釐清感染源，累積確診827人。桃園市政府也公布確診者足跡，包含理髮店、藥局等。

桃園市疫情說明記者會中，公布確診者足跡，包含6月20日JIT快速剪髮桃園天祥店、6月26日位於龜山復興一路的長青藥局、26日維康醫療用品林口長庚院外店。