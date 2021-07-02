桃園增3例確診 足跡包含理髮店、藥局 15:342021/07/02 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府也公布確診者足跡，包含理髮店、藥局等。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市今（2）日新增3本土確診案例，年齡介於30多歲至50多歲之間，不過這3人都是調查中個案，尚未釐清感染源，累積確診827人。桃園市政府也公布確診者足跡，包含理髮店、藥局等。 桃園市疫情說明記者會中，公布確診者足跡，包含6月20日JIT快速剪髮桃園天祥店、6月26日位於龜山復興一路的長青藥局、26日維康醫療用品林口長庚院外店。 環南市場增41人確診 鄭文燦：我們將保持最高警覺 環南市場「關門打狗」戰術揪41例確診 柯文哲：大多是捆工 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #足跡 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環南市場爆41人確診 柯文哲嘆「社區黑數多」：考慮做地區性普篩 16:512021/07/02 生活 環南市場、北農再爆近50名確診 北市議員批：柯P謊言被戳破 12:172021/07/02 生活 環南市場爆41例確診 陳時中、柯文哲將同框視察 11:092021/07/02 政治 散布外籍看護、彰化里長確診假消息 調查局移送3人 19:302021/07/02 社會 北榮桃園分院加強專責病房規格 每週定期核酸檢測 10:482021/07/02 生活 竹東某長照機構再爆4人確診 2住民5度採檢才驗出 15:222021/07/02 生活 北市確診男與家人赴礁溪泡湯足跡曝光 到過這家酒店要注意 16:272021/07/02 生活 環南市場41人確診 柯文哲：大規模篩檢的必然結果 22:522021/07/02 政治 桃園＋5 2例國軍醫院醫護家屬 04:102021/07/02 地方新聞 廈門再增4例台灣輸入確診 累積42例 12:122021/07/02 兩岸 北市批發市場首日PCR篩檢7413人 52人確診 11:112021/07/02 生活 生活熱門新聞 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 林昶佐嗆柯P反被市民洗臉 當下表情曝光網友截圖：太經典 - 生活 NCC喬建中慘了！火燒玉山12天 林務局曝天價求償金額 - 生活 - 中央社 認了「被請假」！台大名醫痛心引李白詩 曝黃世傑真實為人 - 生活 感染源不明！十甲旺市場麵店2確診 中市篩驗1542人結果出來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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