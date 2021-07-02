有些人看似和善，內心卻很黑暗，星座運勢網站「星座上上簽」點名，雙子座、天秤座、摩羯座做人最虛偽，他們表面上跟大家都很要好，感覺每個人都是他的知心好友，其實內心卻不這麼想，甚至會為了討好人而裝熟、說假話，心機很重，讓人防不勝防。

▍1.雙子座

雙子座性格多變，好奇心強，看起來像個小孩子，每天跟朋友們打打鬧鬧的，和大家都相處得很融洽，看起來好像沒什麼心機，其實他們內心很複雜，而且比外表看起來成熟多了，只是沒有展露出來。雙子座很聰明，口才好，知道別人想聽什麼話，就專挑那些順耳的話來說，卻不見得都是真話，他們覺得社交本來就是如此，太過耿直反而會招來厭惡，所以他們有時會給人一種戴著假面具的感覺，有些虛偽。

▍2.天秤座

天秤座人緣很好，看起來溫柔又熱心，會傾聽大家的心事，朋友們都很信任他們，也很依賴他們，殊不知他們心裡卻覺得麻煩，希望大家不要有事就找他，他們內心深處並沒有那麼熱情，只是擅長偽裝成和善、真誠的樣子，天秤座內心也有黑暗面，不過他們會用微笑來偽裝自我，從來不會把陰暗的一面展現出來。

▍3.摩羯座

摩羯座性格老實，說話有點笨拙，習慣與大家保持一點距離，因為他想要保有絕對的自由，他們看起來朋友很多，不過真心的沒幾個，摩羯座只有在想要拓展人脈，或是覺得眼前的人有利可圖的時候，才會開啟社交模式，說沒幾句話就好像聊得很來，內心在想什麼讓人完全猜不透。