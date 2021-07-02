南韓「中央日報」（JoongAng Ilbo）今天報導，南韓總統文在寅5月與美國總統拜登會面前，曾與北韓領導人金正恩通信，向他探詢舉行高峰會的可能性。
文在寅先前希望趁著與拜登會晤的機會，和金正恩重啟停滯的會談，並敦促華府更緊迫地處理這項議題。
中央日報引述不具名的外交消息人士說法報導，文在寅寄了一封信給金正恩，探詢舉行高峰會的方法，如果可能的話也可在線上舉行；由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，文在寅曾公開提議於1月舉行。
這則報導沒有說明金正恩如何回應。目前也未能聯繫到文在寅辦公室取得評論。
中央日報報導，這名消息人士說：「就我所知，這兩位領導人曾在韓美峰會左右通信。我聽聞這兩位領導人在信中討論到如何舉辦峰會，像是透過視訊等。」
韓美5月峰會後，文在寅與拜登都表示願意與北韓接觸。但拜登表明無意依照平壤要求鬆綁制裁。他說，對於說服金正恩放棄核武的難度，他「沒有幻想」。
自從2019年金正恩與前美國總統川普舉行的第2次峰會破局後，北韓與美國的非核化峰會停擺。文在寅提議擔任調解人角色時，兩韓關係還因此惡化。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。