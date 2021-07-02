北韓領導人金正恩日前在主持勞動黨政治局會議時，批評高層在防疫上怠忽職守，導致境內發生「嚴重事件」；《衛報》1日分析，北韓迄今雖仍表示零確診人數，但金正恩提到嚴重的危機，加上該國基礎衛生設施與糧食短缺，痛罵官員其實是平壤政權發出的摩斯密碼，暗示該國正面臨新冠肺炎疫情的轉折點，亟需國際社會援助。

就在新冠肺炎大流行的近18個月後，朝鮮似乎承認阻止新冠病毒突破邊境的努力已失敗。雖然北韓媒體仍沒有宣布出現任何案例，但部分分析家認為平壤的防線已遭新冠病毒突破，才讓金正恩發出求救密碼，尋求外界援助。

如果分析人員所言正確，這表示朝鮮因應新冠病毒已達重要分水嶺，在此之前金正恩政府一直強調沒有任何感染案例。

《衛報》指出，由於北韓與病毒發源地中國大陸為鄰，故自大陸疫情爆發開始，金正恩就快速行動。在這場「民族生存」之爭中，平壤限制跨境交通與貿易，封鎖與大陸之間的國界並禁止入境。與此同時，北韓派出的外交人員也被召回國內。至於已習慣行動自由受限的北韓民眾，從事國內旅行受到更嚴格的控制。

日前北韓向世界衛生組織(WHO)表示，在篩檢逾3萬人後，該國仍未發現任何新冠病毒確診案例；不過，美國、南韓都對平壤能自免於病毒之外感到懷疑。畢竟，全球各地無一不被新冠病毒所穿透。2020年12月，當時南韓外長康京和質疑北韓零確診，卻遭金與正嗆聲其「將為魯莽的言論付出高昂代價」。

但如今，金正恩卻痛批官員面對大流行卻採取失敗的措施，導致政府在控制疫情的努力上出現重大危機。金正恩以「忽視黨重要決策、沒有按照國家長期緊急防疫要求而行」為由，斥責並解雇資深官員。

在政治局會議上，金正恩痛斥國家安全與人民安全已面臨巨大危機，並產生嚴重後果。不過，到底是甚麼巨大危機、哪些嚴重後果，金正恩並沒有講清楚。

報導引述分析人士看法，認為金正恩動怒就等於承認病毒已在北韓蔓延；畢竟，北韓的衛生基礎建設根本不可能因應公共衛生危機。南韓智庫國家統一研究院北韓專家洪敏(Hong Min音譯)強調，平壤政權永遠不可能承認疫情爆發，即使出現大規模傳播，北韓也不會披露疫情現況與發展；與此同時，持續推動反病毒運動。

其表示，「這很明顯，北韓內部發生重大事件，規模更大到足以讓高官挨罵。這很可能是爆發大規模感染，而且有更多人會遭感染的風險」。

首爾峨山政策研究院（Asan Institute forPolicy Studies）客座學者車斗鉉（Cha Du-Hyeogn）認同這樣看法。其表示，金正恩可能正面臨大規模新冠疫情，且疫情從邊境城市向農村地區蔓延，再延燒到都市；甚至首都平壤可能都為疫情蹂躪。

不過，也有專家認為目前仍沒有明確跡象可證實，北韓正與新冠病毒搏鬥中。梨花大學專門研究北韓議題的教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）強調，如果北韓爆發激烈疫情，是否能如期舉行政治局會議都成問題；何況，這種會議需要各地黨官員出席。若各地爆發疫情，根本無法前來開會。

此外，長期研究北韓議題的安金蘇（Ahn Kyung-su，音譯）也補充，新冠肺炎確診數的增加，會讓平壤立刻封鎖該地區；但監控北韓的組織並沒有看到這類行動跡象。

部分人士保守地評估，有鑑於平壤不可能公開承認疫情爆發，金正恩的長篇大論只是間接表達需要援助的摩斯密碼。特別是，平壤已承認和北京的貿易正急速下滑；天災以及國際社會因核武計畫而展開的制裁，又造成了嚴重的糧食危機。2021年4月，金正恩才警告民眾應為有史以來最糟糕的情況做好準備。

甚至，部分人士猜測金正恩的體重變瘦，代表食物短缺下自己帶頭節約糧食，才讓自己衣帶漸寬；也因此，才會有民眾表示領導人憔悴的外表讓他們傷心。

報導表示，大陸外交部已承諾，如有必要北京會積極援助。COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）也在2月表示，平壤今年上半年可望取得190萬劑疫苗；不過，全球疫苗短缺下，交付已推延。