環南市場再爆第二波疫情，加上雙北夜市逐步重新營業，不少人對7月12日是否解封存疑，新北市長侯友宜今表示，面對疫情持續謙卑努力，不分雙北，同心齊力，環南市場群聚一定很快就能解決，再大困難台灣都能度過，同島一命，7月12日看到的一定是好結果。

侯友宜說，現在還在警戒三級，面對個案出來，要採取區域聯防，全力以赴守住，讓環南市場快速處理，共同面對、解決，調整步伐。