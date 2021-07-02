解封生變？侯友宜：同心齊力7／12會看到好結果 15:372021/07/02 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解封生變？侯友宜：同心齊力712會看到好結果。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環南市場再爆第二波疫情，加上雙北夜市逐步重新營業，不少人對7月12日是否解封存疑，新北市長侯友宜今表示，面對疫情持續謙卑努力，不分雙北，同心齊力，環南市場群聚一定很快就能解決，再大困難台灣都能度過，同島一命，7月12日看到的一定是好結果。 侯友宜說，現在還在警戒三級，面對個案出來，要採取區域聯防，全力以赴守住，讓環南市場快速處理，共同面對、解決，調整步伐。 環南市場41人確診有玄機？媒體人開嗆中央 網：擺明要搞雙北 未連署國民黨縣市採購疫苗公開信 侯友宜回應了 #環南市場 #面對 #解封 #侯友宜 #齊力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環南市場「關門打狗」戰術揪41例確診 柯文哲：大多是捆工 12:252021/07/02 生活 林昶佐為環南嗆柯Ｐ反遭市場會長「洗臉 」 臉書被灌爆 12:172021/07/02 政治 雲林西螺東南夜市周日微解封喊卡 當天早上「演練」微解封 11:572021/07/02 生活 微解封根本不智之舉 專家：出包恐陷5輸局面 10:452021/07/02 生活 新北莫德納仍有2萬4000多劑 侯友宜：剩餘疫苗會留到下一波 11:492021/07/02 生活 環南市場、北農再爆近50名確診 北市議員批：柯P謊言被戳破 12:172021/07/02 生活 林昶佐到環南市場吐槽柯文哲 反遭會長嗆：枉費我投給你 12:222021/07/02 生活 看完會長「洗臉」林昶佐 他向萬華人致敬：率真耿直 14:032021/07/02 政治 搶解封後商機 阿里山旅宿推優惠 04:102021/07/02 地方新聞 《基金》H1全球股票型基金 抗疫與解封題材勝出 10:522021/07/02 財經 北農感染延燒 環南市場＋41 網轟：台北別再拖累新北了 15:382021/07/02 政治 生活熱門新聞 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 桃園＋2 離婚同住夫妻雙雙確診 感染源曝光 - 生活 最新疫苗採購進度曝光 陳時中：預計和Novavax直接談判 - 生活 台大院內再傳確診工會爆氣怒揭原因 張上淳說話了 - 生活 直播》新北＋15創新低！環南確診累積144 侯友宜：雙北共同面對 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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