金門是珍稀保育類「歐亞水獺」在大陸沿海與台灣地區，唯一仍有穩定族群分布的地方。（金門縣府提供）

金門是珍稀保育類「歐亞水獺」在大陸沿海與台灣地區，唯一仍有穩定族群分布的地方。農委會指定這種瀕危物種為金門縣推動〈生態服務給付方案〉的執行目標，包括救傷通報、野外攝影都有獎勵金2000元至5萬元可拿，歡迎民眾一起加入愛護大自然的行列。

縣府說明，生態給付方案共規畫3大項目，包含以社區為對象的「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵的「自主通報給付」和通報水獺受傷或死亡的「水獺救傷獎勵金」。其中，社區巡護自即日起開放申請，希望藉以鼓勵民眾關心生活周遭環境，以更友善的作為對待大環境。

建設處指出，社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，在社區周遭風水池、溝渠等水獺可能出沒區域若發現棄置網具、水域汙染等破壞水獺棲地和活動環境品質的物件，可通報相關單位或協助處理，每月核發5000元獎勵金（依執行比例發給）。

在巡守範圍內若同意配合縣府，或接受委託架設自動相機，如果拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

另外，民眾若發現水獺危害魚塭或養殖區域，經通報縣府查證屬實，先發給3000元獎勵金，每場域以領取1次為限。民眾若願意配合架設相機監測，在3個月內以自動相機等友善方式，成功拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金，每年以領取1次為限。

民眾若發現傷病的水獺個體，並通報縣府前往救援，經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核與5000元獎勵金；另如發現死亡水獺並立即通報縣府，每案也發給最先通報者2000元的通報獎勵金。

縣府強調，金門是全國唯一仍有水獺野外發現和分布的地方，但近年在開發腳步進逼下，棲地也面臨破碎化的難題，期待藉此讓它們更自由自在的生活。有意參加保育的社區或團體可在7／15以前提出申請，詳情洽建設處農林科，082-321254和建設處網站下載相關申請文件。