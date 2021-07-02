中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為3級警戒，後續接連取得疫苗，據統計，昨天單日接種人次達4萬1759人次，其中AZ疫苗接種達1萬9514人次，莫德納則接種2萬2245人次，而昨天也新增10例疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為69歲至95歲間，為疫苗接種後3日至15日間發生。

據統計，截至目前為止，累計接種208萬7587人次，AZ疫苗接種達193萬298人次，莫德納則已接種15萬7289 人次，疫苗接種人口涵蓋率約8.70％。

統計指出，昨天新增21例疑似AZ疫苗接種後其他嚴重不良事件，為扣除死亡與扣除疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件或具重要臨床意義通報數，發病年齡 20 歲至94歲，為接種疫苗後當日至28日間發生。

症狀包含疑似血栓併血小板低下、腦中風、瘀青與血小板低下、急性冠心症、肺水腫與血小板低下、左大腿深部靜脈栓塞、肺栓塞、過敏反應（全身紅疹、呼吸困難，發燒、心搏過速、噁心與皮疹等）、肺水腫與肺炎、泌尿道感染與消化道出血、橫紋肌溶解症與肺炎、糖尿病酮症酸中毒與急性腎炎，及診斷未明之左手無力、身體虛弱、瘀青、全身不適等等。

而同期間新增0例疑似莫德納疫苗接種後其他嚴重不良事件。