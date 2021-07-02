莫德納疫苗到貨，掀起預約搶打熱潮。烏日林新醫院獲分配到一般民眾與孕婦共140劑莫德納疫苗，院方特別設立「莫德納疫苗孕婦專診」，吸引許多準媽媽們電話預約，其中，已懷孕37周、45歲的高齡孕婦聽到消息立馬預約，她說，原本已經準備好要包車北上接種疫苗，現在終於不用了。

烏日林新醫院表示，配合中央流行疫情指揮中心將孕婦列為優先施打對象，特別成立疫苗孕婦專診，將由婦產科醫師貝建文先為準媽媽們看診、評估，確定身體狀況沒問題才開始接種，也因此，這幾天包括電話、現場詢問及醫院粉絲專業詢問度超高。

院方1日晚間6點開放莫德納疫苗接種預約，包括本月2日、5日共兩個場次的疫苗名額在不到2小時內秒殺，有準媽媽開玩笑說「比搶演唱會門票還搶」。

2日早上第1場次疫苗展開施打，許多孕婦提早到現場等候，其中，懷孕已37周的鄭姓婦人今年45歲，是高齡產婦，她說，因即將要生產，很擔心會打不到疫苗，1日一整天不斷狂刷台中市各醫療院所的掛號頁面，還做好心理準備，如果預約不到，就要包車北上、預約台大醫院的疫苗接種名額，還好順利完成接種，接下來可以放心準備生產了。

貝建文表示，孕婦若感染新冠肺炎，有很高機率可能演變為重症，更可能影響胎兒健康；提早接種疫苗、讓母體先產生抗體，除避免演變為重症，也盼帶給寶寶抗體。建議孕婦接種後多休息、補充水分並應注意胎動，若有出血或下腹疼痛、持續高燒情況則應立即就醫。