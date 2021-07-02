【旅遊經 洪書瑱報導】

泰國觀光局宣布，普吉島備受期待的旅遊業重新開放現已正式生效，也正式宣告普吉島沙盒計劃正式啟動，只要全面接種疫苗的國際遊客，前往普吉旅遊就不需隔離，也意味著普吉島有越來越多的企業，已獲得了 SHA Plus 認證，至少 70% 的員工已完全接種疫苗。而已有完整接種疫苗的遊客可在普吉島中，享受超過 1300 家酒店、餐廳、活動、景點、商店以及其他場所。為此為遊客搜索七大最佳景觀，以及四大不可錯過的海岸！

普吉島承諾向已接種疫苗的遊客安全地重新開放，其中包括為島上70% 的人口提供疫苗接種計劃。迄今為止，80% 的人已經接種了第一劑疫苗，而超過 60% 的人已經接種了兩次疫苗。

泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn 表示，很高興現在可以歡迎世界回到普吉島。完全接種疫苗的遊客可以再次享受著名的海灘、熱情的款待和許多其他使普吉島成為世界上最受歡迎的目的地之一的景點。除了普吉島已在7月1日重啟後，蘇梅島於7月15日重新開放，陸續還有喀比、攀牙和清邁等其他地方也將與國際遊客見面。

※.普吉島七大最佳觀景拍照點推薦──

一、卡倫觀景台

一到這個觀景台你會看到三個海灘。第一次到普吉旅遊的人，不能錯過這個受歡迎且美麗的地標，這裡又被稱為麥當勞地標，因為從山頂觀看如一個M字型。

卡倫觀景台(圖片：泰國觀光局提供)

二、大佛

擁有普吉島南部最高的360度全景，是島上最著名的地標之一，可觀看普吉鎮，卡塔海灘，卡隆海灘，查龍灣。

大佛(圖片：泰國觀光局提供)

三、朋帖海岬

是觀賞夕陽落入海面的絕佳地點，當天空晴朗無雲之際，又圓又大的太陽緩緩沉入海平面，金黃的夕陽餘輝在海面閃閃發光，海岬上成排椰影倒映在海面的畫面，成為普吉最經典的印象。

朋帖海岬 (圖片：泰國觀光局提供)

四、風車觀景台

亞努伊觀景台拍攝普吉島美麗海灘照片的絕佳觀景點。這個地方很熱門，從這裡還可以遠望巨大的白色風車。

風車觀景台(圖片：泰國觀光局提供)

風車觀景台 (圖片：泰國觀光局提供)

五、黑岩觀景台

位於南部的黑岩觀景點是具挑戰性的觀景點之一。需要越野吉普車或摩托車才能到達，而且還要走一段陡峭的路，充滿挑戰。

六、考朗山觀景台

考朗山是普吉著名山丘上的觀景點。它不是很高，但是一個值得拍照的美景， 許多年輕人或情侶都會選擇在這裡自拍。

七、攀瓦觀景台

是普吉島最高和最偏遠的山丘上的觀景台，這裡有著神祕的氣息。有很大的停車場及有許多商店，是一個熱門的觀景點。

※.普吉島熱門海灘推薦──

一、巴東海灘Patong Beach

是舉世聞名的渡假海灘，距市區約19公里，巴東乳白色的沙灘，被深藍色大海緊緊環繞，豐富的娛樂設施，從五星級到一般旅館都有，能滿足不同預算的遊客。白天有各種水上活動，夜晚則有狂野熱鬧的夜生活。

巴東海灘 (圖片：泰國觀光局提供)

二、喀塔海灘及喀倫海灘Kata and Karon Beach

喀塔海灘及喀倫海灘，比巴東海灘寧靜些、遊客也比較少距市區約17公里。喀塔海灘由喀塔諾伊和喀塔亞二個海灘組合而成，四周有成排棕櫚和長青樹木，最適合做日光浴和游泳。而鄰近的喀倫海灘則有獨特山羊行走的險坡做為屏障。

喀塔海灘及喀倫海灘(圖片：泰國觀光局提供)

喀倫海灘 (圖片：泰國觀光局提供)

三、素林海灘Surin Beach

當地人最愛的野餐地點，素林海灘距市區約24公里，因受高山環繞，所以沙灘氣候涼爽，淡綠色的寧靜海浪，成排的大棵松樹以及隱密的沙灘。雖然地形陡峭不適合游泳，但這裡卻是觀賞落日的最佳地點。

四、蓮邢海灘Laem Sing Beach

蓮邢海灘隱藏在普吉島卡馬拉海灘和素林海灘之間的西海岸，距市區約25公里。坐落在陡峭的海灣中，兩旁種滿棕櫚樹，點綴著巨大的巨石，有一種秘密海灘的感覺。海灘的北部非常適合趴板衝浪，南部非常適合游泳和浮潛。

蓮邢海灘(圖片：泰國觀光局提供)

圖片：泰國觀光局提供