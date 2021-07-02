主要以槍戰射擊為主，韓國熱門生存遊戲絕地求生大逃殺（PUBG）的開發業者Krafton，傳出原訂IPO（股票初次公開交易）規模將有變動。發行價格調降之下，藉由掛牌可募得市場資金，也將減少近25%。

背後大金主之一是中國大陸科技巨擘騰訊的Krafton，4月份時，韓國交易所已批准其初步上市計畫。同時，6月中旬傳出，Krafton每股發行價設在45.8萬至55.7萬韓元間，並計畫籌資5.6兆韓元，約近50億韓元。

不過，現在卻傳出遭主管機關退件，Krafton除要將IPO掛牌價降至每股40萬到49.8萬韓元間，同時，也需要修改IPO條文內容。市場認為，可能是Krafton勾勒自己的事業版圖太大、太不著邊際。

據悉，Krafton已移除先前在文件內所述之同業，包括迪士尼（Walt Disney）與華納音樂集團（Warner Music Group）等。但是，迪士尼與華納音樂涉足事業不僅單一產業，而是有好幾個不同事業體。不過，Krafton目前絕大部分收入，都只是來自遊戲產品而已。

同時，Krafton這次IPO大概只能籌到38億美元，低於最初估約近50億美元的目標，規模大減2成5左右。產業分析師預估，以市值215 億美元來看，本益比大概在36倍。

以Krafton修改後的IPO條件來看，就跟Kakao Games與網石遊戲（NetMarble） 等，其它韓國遊戲同業的差不多。Krafton曾說，希望將事業觸角伸至其他娛樂項目，但那也是未來的目標，現在還只是一個單純的遊戲業者。