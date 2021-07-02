彰化市知名地標「喬友大樓」6月30日發生9小時惡火，釀出4死22傷的悲劇，不僅奪走年僅33歲勇消陳志帆的寶貴生命，3名檢疫住客也命喪火場，引發社會譁然，事後，一名成功脫困的呂姓男子，遂公開當時房內自拍的影片，裡頭只見他大罵防疫旅館三字經，直呼「不准我們出去，只能關在房間」，過程他還因為屋內煙霧彌漫咳個不停，最後甚至開始跟家人交代後市，自嘲在錄遺言，叫人看了不難想像當時恐怖情境。

彰化防疫旅館惡火勇消殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎

前日，被大火燒得焦黑的喬友大樓，7、8、9樓為「百香果」防疫旅館，火警當下，由於負責人蔡進峰以為誤觸警鈴，加上擔心居檢住客慌張逃離造成群聚感染，第一時間便以廣播告知住客是「警報測試」。

彰化喬友大樓各樓層使用狀況。（圖／中時資料庫）

就這樣，直到煙霧開始竄出，蔡進峰跟員工發現起火點在2樓，火勢竄升很快，又看到消防隊抵達，因此認為人不要再跑出來，以免嗆倒在逃生梯，於是立刻請女員工搭電梯上樓，要求房客待在有防火建築的房內等待救援，導致房客未能及時疏散。

話鋒一轉，蔡進峰強調，消防人員也是如此建議房客，並強調，事發突然，警鈴一響，判定誤觸或通知逃命真的很難，3樓層若住滿將近90人後果不堪設想，還好當日只住20多人，接著蔡進峰重申，連專業消防人員都會判斷錯誤，以為氧氣瓶還夠用而衝進火場喪命，何況是他？

只是這說法，外界恐怕難以接受，根據《ETtoday新聞雲》報導，幸運逃脫火窟的住客呂男，提供媒體當下在房內自拍的焦慮影像，盡管他當時以毛布摀嘴，仍難敵滿屋濃煙的燻嗆，開始瘋狂咳嗽，眼睛也快睜不開，因此拍到一半，呂男忍不住痛批旅館「竟然還不讓我們出去，他X的，搞什麼飛彈」。語畢，呂男還半認真半解嘲的跟家人交代後事，直呼「如果我死掉，你那邊要好好顧著，交代的事要做好」，彷彿在錄遺言，所幸後來他順利被救出，無生命危險。