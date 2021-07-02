北市副市長黃珊珊遭爆事前就透過友人Ben得知好心肝董事長許金川要疫苗，北市衛生局長黃世傑突然請假1個月，但2日又忽然現身環南市場與議會，議員質詢黃世傑是誰交代要發疫苗？是否「被請假」？黃世傑則說不清楚，但是黃珊珊建議他請假，「有那個味道（被請假）」，不過他想趕快銷假上班。

議員苗博雅質詢，北市府2016年規定，一級以上首長列席市議會的請假規則規定，需1、重要公務出國2、接待重要外賓3、陪同市議會出訪考察4、緊急重大突發處理5、因病休養；但黃世傑請假都不相符。

黃世傑說，這次請假，是黃珊珊6月24日找他討論，建議他請假避嫌，因有考績委員會、廉政委員會要舉行，覺得他還在局長的位置會有不良影響，他不是故意在議會開議期間請假。

黃世傑說，督導他的是黃珊珊，都是黃珊珊跟他討論，他跟柯沒那麼熟，沒跟柯通電話，北市聯合醫院總院長黃勝堅跟柯較熟，他相信黃珊珊有跟柯再討論他請假的事。

黃世傑也提到，他很希望5日就能銷假上班，7年前他從台大醫院退休，6年半來北市府工作，早上6點半前就到辦公室，他喜歡做事，但回來但還是要跟長官討論，不是他能做決定。

議員秦慧珠詢問，上午為何會突然現身環南市場？黃世傑說，他2天都有看議會直播、關心市政，有人說當初警察局長陳嘉昌（黑衣人事件）沒請假，但黃珊珊要他請，他今凌晨2時許睡不著，覺得不安，凌晨5時31分LINE黃珊珊說想上班到議會，黃珊珊6時許說要去環南還不知道，要再跟府方討論；9時許才他可回來，他不是因環南41例才想回來，而是想說衛福部長陳時中上午11時30分要到萬華行政中心開記者會，後來改到環南，他覺得疫情也跟他相關，就去了。

議員簡舒培、張斯綱質詢，是否因好心肝事件被請假？黃世傑點頭說「有那個味道」，是黃珊珊建議他請假，他因想減少府方困擾所以同意。簡追問「你若不請假會影響到黃珊珊是嗎？好心肝是誰交代發疫苗的？」黃世傑說，不是他發好心肝疫苗，他不清楚，他是因發疫苗給禾馨起頭的事情，感到很抱歉，另外也不是許金川請他轉達謝謝黃珊珊，他不知道。

議員吳世正質詢，黃珊珊居然還說怕被許金川害死，她才把衛生局基層害死、背黑鍋、要同仁不能講話？祕書長陳志銘則說，黃世傑銷假上班是他批准的，考績會已開完，廉委會也差不多了，支持黃世傑回來上班。

議員游淑慧問，是誰將黃珊珊與Ben的對話傳給黃世傑？為何疫苗分配上，黃珊珊比黃世傑早知道？為何是許金川先謝謝黃珊珊，跳過黃世傑？黃世傑說，都是黃珊珊6月9日貼在市長群組，他才貼到衛生局群組， 這些都還要釐清，他現在都不能管。

黃世傑說，柯文哲有說慰留他，但都是黃珊珊找他討論，他沒跟柯通話，因不想踰矩，政風處沒問他是誰交代發疫苗給好心肝，他主要負責是禾馨診所前端的事情。

至於柯文哲、黃珊珊為何不用接受政風處調查？政風處長沈鳳樑說，因還沒證據證明柯、黃有涉及。