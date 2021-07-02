新北市莊敬高職5日將出動校內的25台無人機，進行全國首創的空中噴灑校園無人機防疫消毒作業。（莊敬高職提供）

新北市莊敬高職5日將出動校內的25台無人機，進行全國首創的空中噴灑校園無人機防疫消毒作業。（莊敬高職提供）

新北市莊敬高職研發出「隧道式消毒棚」，讓師生進出校園能迅速全身式的消毒，如今疫情嚴峻為打造校園安全防護，5日將出動校內的25台無人機，進行全國首創的空中噴灑校園無人機防疫消毒作業。

莊敬高職表示，全國三級警戒延長至7月12日，因應解封前校園安全防護，打造無毒無害對人體沒有傷害，對環境不會產生二次汙染，又能跳脫平面噴灑，來到整個立體空間的殺菌，並兼顧經濟最佳效益，減少學校在防疫上負擔的人力與物力。

為加強安全防疫，由莊敬資訊科並特邀財團法人航空事務教育基金會、華夏航空產業發展協會、漢南航校傳播事業有限公司以及大聯合環控股份有限公司合作實施全國首創「空中噴灑校園無人機防疫消毒作業」，藉由校內25台無人機，以及專家們的協助，為解封前做好準備工作。

無人機在公共領域應用眾多，如災害救援、場域巡檢、設施檢驗等。除針對區域大面積、屋頂死角等的噴灑節省人力外，也可代替人員趕往現場，利用可見光影像及紅外線熱顯像等設備，把現場影像即時回傳系統，透過 AI 分析影像及數據資料，提供指揮人員決策依據，避免人員進入危險區域，爭取黃金救援時間，降低人員傷亡。

將於7月5日下午2時到5時於莊敬校區進行三個小時快速、安全、高效能的無人機噴灑消毒，以提升全校師生的健康維護和防疫行政效益，後續並將不定時噴灑以維校園環境安全。