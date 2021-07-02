防疫在家無法看房？永慶房屋即刻起推出「專人導覽」線上帶看服務；由經紀人實地拍攝影片為客戶「導覽」，從大環境到房屋內部，逐一介紹細節與特色，宅在家也能透過「永慶快搜App」、「永慶房仲網」，跟著永慶房屋經紀人，雙北賞屋看透透，安全又便利。針對想要售屋的屋主，永慶也推出無接觸線上委託，只要一支手機就能線上委託售屋！

賞屋想看就看，房屋特色不用憑想像！

有「科技房仲」美譽的永慶房屋，持續以創新和科技翻轉房仲服務。永慶房屋自2002年打造「永慶房仲網」之後，又陸續推出「影音宅速配」、「永慶快搜App」等數位賞屋科技，提供消費者快速便捷的賞屋管道。更在2017年推出「實境找房」，整合Google街景和各式評論，讓消費者查找物件時，能同步認識周邊生活圈，更是廣受消費者肯定。

如今永慶房屋推出「專人導覽」影音服務，創新服務再升級！由永慶經紀人實地拍攝房屋帶看影片，從社區環境、建案外觀，到房屋格局、空間尺寸，都有永慶經紀人逐一介紹房屋特色，屋裡屋外都不錯過。消費者不須出門，就能在電腦前跟著永慶經紀人看遍雙北！「專人導覽」不但可以反覆觀看，不用考驗自己的記憶力、24小時全天候服務；「專人導覽」影片也更方便與家人討論，看到喜歡的房屋後，再聯繫經紀人，集安全、便利和高效於一身！

永慶房屋業務管理部協理陳賜傑表示，「逐年的創新服務無論是『實價登錄3.0』、『實境找房』，永慶房屋始終以提供消費者透明、便捷的賞屋服務為核心，也廣受消費者好評。永慶創新的腳步不會停下，如今疫情升溫，更強化了我們推動創新服務的信心，迅速推出『專人導覽』服務，不但方便客戶在家輕鬆看屋，更在疫情期間，減少客戶和屋主接觸風險，大受使用者肯定。『專人導覽』服務成為疫情下，永慶業績依舊穩健的最佳助手！」

實地看屋嚴守防疫SOP，更提供客戶防疫面罩

許多永慶經紀人透過「專人導覽」影片拍攝，在短短數分鐘內，迅速展現房屋優勢和特色，也針對消費者在意的環節，例如尺寸、隔音等，做詳細的講解和比較。影片完成之後，同步回報屋主對焦。許多屋主看過之後，非常感謝永慶的積極與用心。亦有屋主表示，疫情來襲後，房屋帶看受到限制，所幸有永慶房屋想辦法突破困境，利用拍影片的方式，持續協助曝光，但同時減少人流接觸，保護社區安全，讓他感到非常滿意。

永慶房屋的陳冠瑋店長也說，他收到客戶們對「專人導覽」服務的讚賞。有客戶指出，他最近有購屋需求，但無奈碰上疫情只能透過網路來了解房屋狀況。然而傳統的房仲網站大多只有文字敘述和房屋照片，而沒有進一步介紹。所幸永慶除了有「實境找房」外，更有「專人導覽」影片講解屋況。透過專人講解，不但立刻掌握房屋特色和社區狀況，也能知道許多房屋內部細節，幾乎能立刻知道物件適不適合自己。這名客戶最後也透過永慶的「專人導覽」服務，順利購入自己想要的房子。

購屋乃人生大事，若消費者希望在疫情期間實地賞屋，永慶房屋經紀人也會徵得屋主和客戶的同意後，並嚴格限制帶看人數5人以下（含屋主、客戶、經紀人），做好各項防疫措施，帶領客戶實地賞屋。同時，若在疫情期間賞屋，永慶房屋直營門市更額外提供防疫面罩給客戶，給予客戶全面的防護，讓客戶安心賞屋。

若消費者有實地賞屋需求，永慶房屋將會先徵得屋主、社區同意，並做好完整的防疫措施，限制帶看人數5人以下、全程攜帶口罩、準備消毒酒精，更贈送消費者防疫面罩，降低接觸風險。(圖/永慶房屋提供)

防疫再升級！永慶推出無接觸線上委託

疫情期間，為避免接觸風險，永慶房屋也針對想要售屋的屋主提供「無接觸線上委託」服務。委託契據可由永慶經紀人填妥房屋資訊，以及雙方議定好的契據內容後，由經紀人拍下完整的契據內容提供給屋主，並透過電話、Zoom或Line等通訊軟體，說明契據內容，並完成內容確認即可。陳賜傑說明，「在防疫優先的前提下，永慶房屋從無接觸線上委託、永慶快搜App、實境找房到專人導覽，提供完整無接觸的購售屋服務，讓屋主、客戶、社區居民、和永慶同仁，都能降低接觸風險。」

即日起，「永慶房仲網」和「永慶快搜App」提供「專人導覽」服務，民眾可在物件網頁上點選「專人導覽」連結，即可欣賞房屋介紹影片。另在八月底前，於永慶房屋直營門市成交簽約的買方，即可抽萬元空氣清淨機。