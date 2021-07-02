全新T1聯盟球隊台中太陽終於公布第一位加盟球員了！台中太陽2日宣布曾獲SBL年度最佳五人，且擁有台北世大運與亞洲盃資格賽國手資歷的「大頭」蘇奕晉，成為台中太陽首位宣告加盟的球員，接下來讓人不禁期待到底台中太陽總經理汪蔚傑還找來什麼好手加盟這支台中史上首支職業籃球隊。

以下是台中太陽官方新聞稿內容，「積極備戰T1聯盟的台中太陽隊，2日宣布台中「在地囝仔」蘇奕晉正式加盟，蘇奕晉相當期待能在家鄉球迷面前獻藝，台中太陽總經理汪蔚傑更對他寄予厚望，期許他能打出生涯代表作、朝年度MVP目標前進！

身高200公分的蘇奕晉出身於台中市岸裡國小、后綜國中，HBL時期才北上就讀基隆商工、UBA明道大學，在SBL奮戰5個球季，第15季曾獲選年度最佳進步獎、第17季為年度最佳五人。2017年入選台北世大運中華男籃代表隊與瓊斯盃中華白代表隊、2019年瓊斯盃中華藍，以及2020年代表中華男籃出征亞洲盃資格賽。

台中太陽總經理汪蔚傑對蘇奕晉讚譽有加，盛讚他是繼田壘後，當今台灣最好的大前鋒！汪蔚傑表示，蘇奕晉擁有三分遠距離投射能力，內線又可背對籃框單打，甚至可以打小前鋒、大前鋒與五號位，是相當多功能型的球員。

汪蔚傑認為蘇奕晉的打法聰明、又會策應，太陽球團會給他足夠的上場時間，相信他能打出生涯最好的賽季，期望他能朝年度MVP、最佳五人的目標前進！汪蔚傑更歡迎蘇奕晉回家打球，他就是台中在地人，對球隊與台中的意義非凡，也是組隊陣容最重要的因子！期待蘇奕晉能為台中爭光。

終於能回鄉獻藝的蘇奕晉相當興奮能加入台中太陽，父母與妻小都在台中的蘇奕晉表示，他從聽說T1有台中球隊就很有興趣，好不容易台中有支職業球隊，能在家鄉出賽的感覺當然不一樣！尤其接下來親朋好友都可以就近看比賽，更讓他非常期待，希望能幫助球隊拿下好成績，在新聯盟元年能留下一點歷史！」