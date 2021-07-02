新北市環保局推出「線上環境知識大挑戰」，遊戲分為初、中、高共3個等級題組，適合各個年齡層來挑戰。(新北市環保局提供／李侑珊台北傳真)

「線上環境知識大挑戰」活動介面活潑，且易於操作，適合各個年齡層民眾使用。(新北市環保局提供／李侑珊台北傳真)

為了讓民眾在居家防疫期間，還能學習環保知識，新北市環保局粉絲專頁「新北i環保」今(2)日推出「線上環境知識大挑戰」網路活動，要答題正確率達及格標準並完成指定留言，就有機會抽中Switch健身組、掃地機器人及深受孩童喜愛的「新寶可夢抓抓機」等多樣新潮玩具與禮品。

新北市環保局表示，「線上環境知識大挑戰」分為初、中、高3個等級題組，適合各個年齡層來挑戰，題目包含環保、自然、減碳、循環、生態等各面向，參加遊戲，不但可充實環保知識，也能寓教於樂、增添親子共融，在家防疫也能透過網路學習新知。

至於如何操作，新北市環保局說明，民眾點進遊戲連結網址https：／／www.cityinfo.com.tw／game／kid_game01／ 後，填入個人Facebook帳號姓名，選擇難易度後即可答題，初級及格標準為90％、中級80％、高級70％，完成後將結果截圖上傳至個人FB頁面，寫下指定內容並設定公開，最後填寫活動表單就能獲得抽獎資格。民眾答題次數無上限，但每個帳號在各級別中只有一次抽獎機會。

新北市環保局提到，活動獎品內容相當豐富，依不同級別設計不同獎品。其中高級組有Switch健身組、掃地機器人、日本電烤箱；中級組有藍牙拍可印相機、平掛兩用除菌熨燙機及Game ＆ Watch攜帶型遊戲機；初級組則有小學生最喜歡的新寶可夢抓抓機、POLI-10吋變形遙控波力、鬼滅之刃水串珠提盒組、Classic經典基本顆粒系列積木組及垃圾車玩具迴力車等。

新北市環保局並指出，若3個等級的獎項都未抽中，還可以再抽200元超商禮券，而且為了提高民眾參與，活動特別設置加碼獎項，只要活動參與人數越多，200元禮券數量就越高，最高可加碼到50名。

新北市環保局已在粉絲專頁「新北i環保」上架相關活動資訊，民眾可前往查詢，活動將從即日起至7月12日(一)23：59截止，預計於7月23日(五)前將獲獎名單公布於「新北i環保」粉專。