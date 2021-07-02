(取自溫朗東臉書)

血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

林昶佐今（2）日早上在環南市場記者會中批評柯文哲防疫作為時，突然被環南市場自治會會長拿麥克風大罵沒有關心環南市場。名嘴溫朗東怪柯文哲把麥克風遞給會長幫其護駕，此話一出，被網友噓爆，紛紛指出是會長自己拿走麥克風的，溫朗東簡直是睜眼說瞎話。

台北市環南市場1日篩檢，有41人PCR呈現陽性，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、農委會主委陳吉仲、立委林昶佐等人一早巡視環南市場，並於11時40分許在現場召開記者會。

陳時中在現場指出，下午會發布警示簡訊，有經過環南市場的人會收到簡訊，若有症狀請聯絡衛生局，沒症狀也可以採檢。

台北市長柯文哲接著說明，昨天已經在批發市場施打1萬4千劑疫苗，但是要10到14天才會有防護力，所以市府進行三層防護線，第一層是快篩，第二層是施打疫苗，第三層是PCR檢測，希望找出所有確診者。

立委林昶佐接著指責柯文哲防疫作為，沒想到反而被環南市場自治會會長反嗆，「你從以前到現在，有替中正萬華區百姓發言過嗎？沒有嘛！虧我還挺你，騙肖耶！你有來環南市場關心過嗎？選舉時來幾次，以前有來關心過嗎！」

林昶佐被嗆到啞口無言，退到後面，由陳吉仲出免緩頰。

會長事後也解釋，林昶佐是好朋友，選舉也支持林昶佐，但要看林昶佐對得起對不起朋友，挺林昶佐是看他能不能做事，第一次選上有在做事，但第二次選上有在做事嗎？完全沒看到林昶佐為萬華人爭取甚麼東西，一天到晚捧中央！

對此，名嘴溫朗東在臉書為林昶佐護航，認為是「柯文哲遞麥克風給會長為其護駕」。此文一出，引起PTT網友一片噓聲，紛紛質疑，是會長拿過去的吧！看起來不像遞啊！睜眼說瞎話，會長有話要說，不能拿嗎？

林昶佐事後也在臉書表示，他在記者會中不耐的發言，向市民朋友表達誠摯的歉意。也要再次跟自治會林會長說聲歹勢，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，他都相當感激。請大家繼續鞭策，「我們繼續一起打拚」。