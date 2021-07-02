原定8月28日的公投日是否延期，中選會今提交委員會決議，根據先前中選會內部評估報告，會考量疫情發展評估、確保投票人投票權益和安全、防疫管制作為是否影響選務作業進行，以及是否增加疫情傳播風險等四大因素。中選會今下午宣布，原定8月28日公投，改定於110年12月18日辦理，投票時間仍然從上午8時起到下午4時止。
中選會內部評估報告指出，此次公投投票權人預估超過1980萬人，投開票所工作人員預估逾27萬人，縱使疫情趨緩，是否因大規模跨區移動及人流移動，增加疫情傳播風險，且已有印度舉行選舉造成疫情大爆發的前例，相關風險皆須納入考量。
8月28日公投日原預定有重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選等4案進行投、開票，不過，受到新冠肺炎疫情影響，迄今全台仍處於三級警戒，中選會今提交委員會討論決議是否延期，最終考量疫情因素，決定改為12月18日舉行公投投開票。
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