命喪彰化防疫旅館的59歲傳教士陳建光生前自拍4分12秒影片，兒子當晚8點21分收到，不久陳建光即遭濃煙嗆暈，被警消發現時已無氣息。陳建光遺體已運回台中達觀部落，親友反覆觀看影片，不捨陳建光等不到救援又不敢跑，根本枉死防疫旅館，並提出8點質疑，要求相關單位應釐清責任。

陳建光生前困在防疫旅館9樓，他房間沒有陽台，只能倚靠窗戶，望著樓下鎮定細數一輛一輛消防車接踵而來，以為自己可以等到救援。

陳建光自拍影片自言自語表示，「現在消防車來了，剛才有警報說火災，老闆說誤傳，但是這應該不是誤傳？（煙）愈來愈大」、「消防隊一直來，愈來愈多台，我也不知道能不能跑，怕跑出去，又要叫我們罰錢了？但是不跑我們會不會死在這火災當中？」

陳建光自拍待援影片，當晚8點多陸續傳給親友，不久即遭濃煙嗆暈倒地，他倒在房內孤獨氣絕。陳的妻舅在事發後質疑救援速度太慢，「一場火竟救了8小時，造成多人死傷。」

陳的小姨子更針對防疫旅館提出8點質疑，包括檢疫旅館消防安檢有通過？逃生門有無功能？負責人自行逃跑留下員工跟隔離的人、雲梯車惜於出動、消防警報竟稱演習、灑水系統有發揮作用？殉職消防員為何落單？隔離檢疫住客應配備防煙面罩等

陳的小姨子泣訴，姐夫走了，姐姐呼吸道嗆傷在醫院治療隔離。看不到姐夫，只能靠家人視訊大家哭成淚包，「誰能給說法？誰能告訴我們為什麼？」