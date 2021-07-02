北市環南市場2783人PCR篩檢完41人陽性確診，對此，時事評論員李正皓指出，早在，6月23日，民進黨台北市議員許淑華已公開示警，環南市場出現了22人的確診群聚事件，但北市府一沒有積極處理，等到今天「PCR」篩檢的結果，一次篩檢出41名攤商，李正皓稱，只能說台北市的防疫已經腦死。

李正皓今（2日）在臉書發文表示，6月23日，許淑華已經公開示警，環南市場出現了22人的確診群聚事件，台北市政府不痛不癢的回應：環南市場在6月9日至18日已分3批快篩，篩檢約800人，而且已經清潔消毒。接著許淑華進一步指出，環南市場共2800名攤商，台北市只造冊1054人要做篩檢，不過到現在只有篩790人，但台北市政府仍究沒有作為。

接下來環南市場的疫情演變，李正皓指出，直到6月26日，台北市長柯文哲終於說，「下週」要開始針對批發市場大規模PCR；直到今天，台北市針對2800名攤商做「PCR」篩檢的結果，一次篩檢出41名攤商，環南市場休市、清消。面對此事，柯文哲在今天的記者會上還能雲淡風輕的說：戰略就是先快篩一次、疫苗打一次，然後PCR採檢再一次。

李正皓痛批，正常人都知道順序是快篩、PCR、疫苗；就柯文哲要標新立異，快篩完就打疫苗，然後最後再來PCR，當時包含陳時中在內，有多少聲音提醒柯文哲打疫苗不是重點，重點是PCR，柯文哲不理就是不理。台北市的防疫在柯文哲這位智商157的「名醫」領導下已經腦死，自己只能期待中央能趕緊為台北市急救，希望一切都不要太遲。